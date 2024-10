Álvarez expresa que si no hay acuerdo con CEOE en reducción jornada exigirá al Ejecutivo que "lo haga sin concesiones"

Ve "correcto" el ultimátum del Gobierno "y acorde con ya casi un año y medio de negociaciones en los que no hemos podido avanzar"

LOGROÑO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lanzado este viernes en Logroño un "aviso" a la CEOE para recordarle que "tiene la oportunidad de cerrar el acuerdo de la reducción de la jornada laboral" con la última propuesta que lanzará el Gobierno el próximo lunes. Si no "tal y como ha dicho el Gobierno, tirarán por la vía parlamentaria para reducir el tiempo de trabajo y le exigiremos al Ejecutivo que lo haga sin ninguna concesión", ha avanzado.

Pepe Álvarez ha realizado este viernes una visita a la capital riojana para participar en una asamblea con delegados y delegadas regionales para debatir, entre otros asuntos, sobre hacia "dónde queremos, como sindicato, que camine nuestra sociedad".

Para el secretario general de UGT a "la CEOE se le acaba el tiempo". El Gobierno ha indicado que este próximo lunes hará una última propuesta "y que, a partir de ahí, si hay acuerdo bien y si no, la semana que viene cerrará el proceso de negociaciones y entrará vía parlamentaria".

A LA ESPERA

Ante ello -indica- "esperaremos a ver la propuesta para dar nuestra opinión pero si la CEOE no va a estar en el acuerdo, la propuesta del Gobierno al Parlamento debe ser estrictamente la reducción a 37,5 horas. No tiene sentido llevar otra propuesta".

"La CEOE sabe que puede llegar a un acuerdo y cerrarlo y que pase por el Parlamento y si no que se abra con todas las consecuencias. El ultimátum del Gobierno es correcto y acorde con ya casi un año y medio de negociaciones en los que no hemos podido avanzar", ha añadido.

En una comparecencia previa con los medios de comunicación, el secretario general de UGT ha querido referirse al compromiso del sindicato "de trasladar a la ciudadanía" la opinión sobre la reducción de la jornada laboral.

"Estamos haciendo asambleas en las ccaa y continuamos este proceso de explicación de por qué tenemos que ir a una reducción del tiempo de trabajo que es muy sencillo de explicar: Hace más de 40 años que no se toca la jornada máxima en España y es razón más que suficiente".

"Con menos horas de trabajo se produce más y se pueden dar más servicios". Ante ello -expresa- "no hemos oído ni un solo argumento que hable en contra de esta reducción con un mínimo de solidez. Solo vemos argumentos de los de siempre, de los mismos que cuando subimos el SMI, de aquella parte del empresariado del país que no quiere actualizarse o quiere ganar más con menos esfuerzo".

Por tanto -afirma- "no hay excusas, estamos haciendo los deberes y nos reuniremos también con las fuerzas políticas representadas en el Congreso para realizar un debate con argumentos y que nos expliquen claramente a los trabajadores y trabajadoras por dónde van".

"Si hay ese debate, vamos a ganar la batalla". Con ello, explica, "nos reuniremos con los partidos políticos para que respondan a sus electores y no frente a sus cuitas con otras formaciones".

DATOS "SATISFACTORIOS" DE LA EPA

El secretario general de la UGT también ha valorado de forma positiva los datos de la EPA que han salido publicados este viernes. "Este país está en una situación económica realmente positiva y es gracias a las políticas desarrolladas como, por ejemplo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la subida de las pensiones, la estabilización en el empleo... son elementos que han fortalecido la economía española".

"Hay 21,8 millones de cotizantes a la Seguridad Social es un récord muy importante que demuestra que estamos en buen camino pero seria bueno que la política ayudara".

Así -indica- "hay que continuar con una línea de reformas que nos ayude a seguir generando empleo y trabajar para que aquellos que no lo tienen se puedan reincorporar a la vida laboral".

Como ha explicado "tenemos en torno a 600.000 mujeres y hombres que han venido de fuera y hay que encontrarles puestos de trabajo. Es prioritario que las personas que están aquí, nacidas aquí o que estén aquí, cuenten con formación y acompañamiento para que puedan entrar en los puestos de trabajo".

VIVIENDA PÚBLICA PROTEGIDA

En otro orden de asuntos, el secretario general de UGT ha recordado la demanda que el sindicato ha presentado al Comité Europeo de Derechos Sociales para abrir la puerta a poder reclamar el derecho recogido en la Carta Social Europea sobre la Vivienda. "La Constitución recoge la vivienda como un derecho de los ciudadanos. Nadie puede escurrir el bulto".

En este sentido, considera, "hay que construir vivienda pública protegida, de alquiler. Tenemos que tomar medidas de control de los precios de los alquileres, hay que controlar el mercado de la vivienda, porque es fundamental para los ciudadanos pero también para nuestra economía".

"Es evidente que el precio de la vivienda y el desajuste que tiene es difícil que se traslade todo a los convenios colectivos porque la intensidad del desajuste no tiene nada que ver en Logroño, Madrid o Barcelona. Más allá de eso, los convenios colectivos tienen que subir porque solo con el incremento de la vivienda hacen que los trabajadores tengamos una perdida de poder adquisitiva evidente".

HUELGA DE TRANSPORTES

Sobre la huelga de transportes que se había anunciado para el próximo lunes pero que, finalmente, se ha desconvocado, el secretario general ha explicado que "se ha llegado a un acuerdo 'in extremis' pero lo importante es hablar de las causas. Somos de lejos el único país de la UE que no tiene coeficientes reductores para la jubilación y hay que mejorar los salarios de forma sustancial".

Así las cosas -ha añadido- "la Patronal no se puede extrañar si no encuentran personal para trabajar porque las condiciones no dan para más. No se quieren generar problemas a la ciudadanía pero hay que abordar las causas de esta huelga".

"Las patronales y el propio Gobierno, el Ministerio de Seguridad Social, debe ser consciente de que tenemos que aplicar el contrato relevo y a medio plazo determinar un coeficiente reductor para las personas que están trabajando", ha finalizado.