Álvarez (UGT) dice que lo del Partido Popular con las pensiones "es del club de la comedia"

LOGROÑO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que lo Partido Popular con la subida de las pensiones "es del Club de la Comedia, porque dice que está de acuerdo, pero que va a votar en contra; no estoy de acuerdo, pero voy a votar a favor".

"Hay mucha gente que padece por su pensión, ya que 25 euros para un pensionista al mes que tiene una pensión mínima no es ninguna tontería, porque le ayuda a poder llegar a final de mes", ha añadido, para a continuación, indicar que "cuando hay temas tan esenciales que forman parte de las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, la política tiene que olvidarse de los intereses de partido y pensar en los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas".

Por ello, Álvarez en declaraciones a los medios con motivo de la apertura del Congreso Regional de UGT de La Rioja, ha afirmado que el Partido Popular "se ha equivocado no apoyando el aumento de las pensiones, porque pone dudas entre los pensionistas y los jubilados, así como si está por este sistema o no está por este sistema". "Aquí ha habido por parte del Congreso de los Diputados un secuestro de derechos que es absolutamente intolerable en democracia y que va mucho más allá de la responsabilidad de los partidos, que también tiene responsabilidades personales", ha reseñado.

Ha indicado que "los diputados no los elegimos solo para que hagan caso de lo que deciden las direcciones de los partidos, también para que piensen en sus electores que son los que finalmente los llevan al Congreso".

En este punto, el líder de UGT ha recordado que, con Mariano Rajoy, al frente del Gobierno central, "se hizo aquella reforma de las pensiones que hubiera supuesto que durante los últimos cinco años en vez de subir las pensiones un 26 por ciento como han subido, hubieran subido sólo un 1,25 por ciento que era el máximo que preveía aquella reforma que subirían las pensiones".

"Por tanto -ha añadido el líder de UGT- este antecedente al que no ha renunciado la actual dirección del Partido Popular abre dudas razonables entre los pensionistas, los jubilados, los ciudadanos de nuestro país".

Ha lamentado también que el PP "también está con esta idea de que hay que subir las pensiones y que están dispuestos a votar a favor de la subida de las pensiones; sólo de las pensiones; algo que supone dejar la Seguridad Social en medio camino, ya que junto con la subida de las pensiones hay una subida de las cotizaciones que es la que tiene que garantizar los recursos necesarios para poder pagar las pensiones".

Para Álvarez es preocupante "la idea que hace tiempo ronda de intentar dividir a los nietos con sus abuelos; a los abuelos con sus nietos, como si alguien pensara, con dos dedos de frente, que si no suben las pensiones van a subir los salarios de los jóvenes". "Los salarios de los jóvenes suben si somos capaces de movilizarnos en las empresas, si tenemos convenios dignos o si, como hemos hecho antes de ayer, llegamos a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional", ha añadido.

SUBIDA DEL SMI

En este sentido, el secretario general de UGT ha indicado que la subida "va en una línea correcta, adecuada, que nos tiene que llevar a ese 60 por ciento del salario medio que estaría en los 1.300 euros y que, por tanto, este camino es un camino que tenemos que continuar subiendo, porque la subida del salario mínimo interprofesional beneficia a los trabajadores en general y, particularmente, a las trabajadoras".

El salario mínimo interprofesional "se ha convertido en el instrumento fundamental para acabar con la desigualdad entre mujeres y hombres", ha añadido. De hecho, las subidas del salario mínimo interprofesional "han ido, fundamentalmente, a bajar la brecha entre mujeres y hombres".

Además, para Álvarez "no hay ninguna razón para que el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de España, por lo tanto, eleve la cifra mínima exenta de cotización a la Seguridad Social, es decir, unos 16.574 euros, que me parece que es el nuevo salario mínimo interprofesional anual, y que por tanto queda en el exento".

No obstante, el líder de UGT ha señalado que "quiero dejarle claro al Gobierno que si el Gobierno no lo hace no renunciamos a pedir a los partidos de la oposición que presente una iniciativa legislativa en el Parlamento".

37,5 HORAS

Por otra parte, en sus declaraciones se ha referido también al "reto importante de la reducción del tiempo de trabajo a las 37 horas y media, que es una de las aspiraciones de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, de la inmensa mayoría de los ciudadanos, y que nosotros esperamos que el Consejo de Ministros apruebe".

A partir de ahí, esperemos que "se abra ese proceso de tramitación parlamentaria que nos lleve a que el BOE publique lo que será un momento de haber ganado una batalla para que la jornada laboral en nuestro país masiva queda establecida en 37 horas y media".

TODO PARECE "MÁS ANTIPOLÍTICA"

Con estos asuntos, para Álvarez el Congreso regional de La Rioja se desarrolla "en un momento especialmente importante para la sociedad española, ya que hemos estado viendo hasta qué punto la política a veces parece más antipolítica que política".

"Estos giros de guión en los que se cuestionan la subida de las pensiones; se cuestiona el escudo social o la recaudación necesaria para pagar las pensiones o el escudo social; creemos que no es lo que necesita el país, creemos que no es lo que anima a los ciudadanos y a las ciudadanas a creer en la política, a pensar que la política es el camino para defender sus problemas, pero en todo caso es lo que tenemos", ha añadido.

Ante ello, Álvarez ha apuntado que "los sindicatos hemos decidido mantener las movilizaciones el día 2 de febrero, porque nos parece que es fundamental que la ciudadanía se manifieste; manifieste a los dirigentes políticos la necesidad de que cuando es sí es sí y cuando es no es no, que no hay ninguna necesidad de ir cambiando en función de la oportunidad o del oportunismo".

Por ello, el líder de UGT ha reclamado a los grupos políticos que "sean conscientes de que estamos en un parlamento fragmentado y por tanto que es necesario negociar y acordar".