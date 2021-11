Amigos de la Tierra alerta de que la masa común de Cordovín "va desapareciendo"

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra de La Rioja alerta, a través de una nota de prensa, que la Masa Común de Cordovín "va desapareciendo y con ella la posibilidad de recuperar espacios naturales en esta localidad".

El Ayuntamiento de Cordovín -explican desde Amigos de la Tierra- "ha vendido recientemente y mediante subasta las parcelas sobrantes de la concentración parcelaria de esta localidad; con ello desaparece la posibilidad de recuperar algunos pequeños espacios naturales".

Las concentraciones parcelarias -aseguran- "tienen como finalidad reducir el número de parcelas, facilitando de esta forma las labores agrícolas y haciendo las explotaciones más rentables. Las superficies sobrantes se agrupan en las fincas sobrantes o la Masa Común que corresponde a los ayuntamientos. En este caso, se entregaron desde Agricultura sin ningún condicionante".

"No sabemos si toda o parte de la relación de las parcelas que aparece en el informe adjunto ha acabado mediante venta en manos privadas. No vamos a entrar en quienes las han comprado porque no entra dentro las finalidades de esta asociación. Sin embargo, sí que cuestionamos el conjunto de la venta", indican desde Amigos de la Tierra.

La entidad considera "que se debería haber mantenido estas parcelas y haber procedido a recuperarlas ambientalmente con vegetación autóctona. De esa forma, se podría haber recuperado el ecosistema original que existió en esta localidad, aunque fuera en unas pocas parcelas".

"Lo que planteamos no entra en contradicción con la agricultura, porque las fincas agrícolas abarcan la inmensa mayoría de la superficie agraria útil", aseguran.

"Esta venta será legal, pero desde un punto de vista ecologista nos parece insostenible por haber impedido la recuperación de ecosistemas de una forma muy parcial", finalizan en su comunicado de prensa.