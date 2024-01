Amigos de la Tierra La Rioja, "preocupados" por aumento de roturaciones de terrenos forestales para plantar viñedos

LOGROÑO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja ha mostrado este domingo, mediante un comunicado, su "preocupación con el incremento de roturaciones de terrenos forestales para plantar viñedos". Algo que ejemplifica en "el último caso, la aprobación de Medio Ambiente a Bodegas Muga para roturar 1,6652 hectáreas en la parcela 40 del polígono 25 de Ocón".

"Con el cambio climático las grandes bodegas están buscando terrenos en altura para lograr producciones de uva de gran calidad, algo que en el valle es más complicado. Estamos viendo como se están emitiendo resoluciones para realizar el cambio de terreno forestal a agrario", dicen desde el colectivo.

Así, añaden que "está contemplado en el artículo 47 del Decreto 114/2003, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal, la necesidad de emitir un informe preceptivo".

Pero critican que "lamentablemente no estamos hablando de un procedimiento abierto al público, donde podamos desde la sociedad civil estudiar la iniciativa, cuestionar el proyecto e incluso presentar alegaciones, no creemos que sea de recibo autorizar cambios de uso que supongan una reducción de espacios forestales, sobre todo en casos como el presente".

El caso que citan "es paradigmático de lo que pasa en muchos casos, en el cual algo más de 1,66 hectáreas de bosque mediterráneo comprendido entre la cota 600 y 700 msnm, que se estaba recuperando va a ser roturado para "hincar" viña".

Así, creen que "no parece muy sostenible este cambio de uso, más cuando nos encontramos con un mercado con sobreproducción de vino de DOCa Rioja, pero sobre todo nos encontramos con una situación de emergencia climática".

"Queda muy bien decirlo y toda la sociedad dice estar implicada en la lucha contra el cambio climático, pero parece que algunos no. No solo es necesario que Bodegas Muga renuncie a esta roturación, algo que ya le hemos pedido, si no que el Gobierno de La Rioja recapacite, anule esta resolución y empiece a someter al publico actuaciones como la presente", finalizan.