La actuación en Cien Tiendas tendrá que levantarse por entero al detectarse deficiencias "graves" en su ejecución

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actuación en el Paseo de las Cien Tiendas de Logroño tendrá que levantarse entera y volverse a realizar desde el inicio, por deficiencias "graves" en su ejecución.

Así lo determina el último informe realizado a instancias municipales sobre estas obras, en el que se incorpora también el expediente de resolución del contrato con la empresa encargada, que contempla además sanciones y pagos por daños al Consistorio.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha conocido este viernes, en una reunión extraordinaria, el contenido de este informe, que, como han informado la portavoz del Ejecutivo municipal, Celia Sanz, y el concejal de Promoción de la Ciudad Miguel Sáinz, supone "levantar por entero la actuación, ya que las deficiencias son demasiado graves y mantener alguna parte sería incluso más costoso".

La intención municipal es contar con el acuerdo con la empresa en la resolución del contrato, pero, si no es así, los ediles no han descartado que la situación llegue a los tribunales, lo que, en cualquier caso "no pondría en peligro una nueva licitación" del proyecto de remodelación "ni pondría en peligro el futuro de las Cien Tiendas".

No ha podido avanzar Miguel Sáinz nada por ahora sobre plazos para futuras actuaciones, "que se van a hacer, porque lo que descartamos es no actuar", aunque sí ha dicho que la zona estará en condiciones "en esta Legislatura". Por de pronto, se contará con los técnicos municipales "y con vecinos y comerciantes del entorno", con los que estar misma tarde se va a mantener ya una reunión.

Y a todo ello ha añadido los contactos con la FEMP "como representante de los municipios ante el Ministerio" para dar cuenta de la situación, y la petición del alcalde para una reunión "urgente" con la Secretaría de Estado competente, ya que el proyecto cuenta con Fondos UE "que no queremos perder", que cuentan "con criterios amplios" para poder encajar nuevas actuaciones ya que "podrá haber importantes variables" en un futuro proyecto.

Un próximo proyecto sobre el que algo sí ha podido adelantar: "se hará por fases más cortas, respetando siempre los tiempos de los comerciantes, con actuaciones que sean lo menos molestas posibles y poco dolosas para los afectados del entorno".

EL INFORME.

Como ha recordado Celia Sanz, la asistencia técnica contratada tenía como objetivo "obtener datos referentes al estado y ejecución de las obras realizadas". Para ello la empresa ha procedido a "una valoración objetiva en base a ensayos, catas, inspección visual y especificaciones de proyecto".

La portavoz municipal ha detallado las principales conclusiones del estudio realizado, en el que se concluye que "el conjunto de todas las deficiencias relatadas hacen que haya que levantar la obra en su conjunto para ejecutarla según un nuevo proyecto".

El informe añade que "se puede concluir de manera tajante que nada de lo ejecutado es válido y en el caso de que una parte lo fuera, el mantenerla supondría un coste adicional sobre el coste de demoler la parte completa y volverla a ejecutar".

Determina que "tanto la pavimentación, como las instalaciones de saneamiento, como de abastecimiento, alumbrado público o red eléctrica presentan deficiencias por negligencias constructivas que hacen que haya que levantarlas en su totalidad y, en algún caso, el informe especifica que no se cumple la normativa vigente".

Sanz ha explicado que este informe se incorporará ahora al expediente de resolución del contrato y se dará traslado a la empresa adjudicataria. "Invitamos a la empresa a que contemple la posibilidad de resolver el contrato de mutuo acuerdo abonando al Ayuntamiento el total de la cuantía ya pagada", ha dicho la portavoz.

En este sentido, ha abundado que el Ejecutivo local ha comunicado su decisión "firme" de seguir con el proceso de resolución del contrato "si la empresa no admite la resolución culposa y la indemnización al Ayuntamiento somos conscientes de que se iniciará un proceso judicial, pero entendemos que en condiciones normales este hecho no va a suponer que se interrumpa el nuevo proceso de contratación".

Miguel Sáinz ha apuntado que aún, mientras se está en el proceso de resolución contractual, no hay evaluación definitiva de lo que debería pagar la empresa, pero ha explicado que debería el importe recibido por la firma más otros daños por retrasos y mala ejecución, si bien ha avanzado que "en todo caso, será una cifra muy importante".

Además, Sáinz ha asegurado que tal y como siempre ha defendido el actual equipo de Gobierno, "escucharemos a comerciantes, vecinos y hosteleros de la zona".

"Este Ejecutivo está en disposición de empezar ya, y mientras se resuelve administrativamente el contrato, a redactar una modificación o un nuevo proyecto de ejecución y el correspondiente pliego de contratación que nos permita conservar o lograr ayudas europeas", ha asegurado.

Sáinz, ha aludido a la responsabilidad del anterior Ejecutivo socialista, "es evidente que faltó liderazgo político por parte del Gobierno socialista, nula sensibilidad y dedicación a una obra crucial para el comercio de la ciudad de Logroño".

"No fueron capaces de tomar las decisiones oportunas cuando vecinos, comerciantes y los grupos políticos de la oposición llevaban tiempo denunciando que no se estaban ejecutando correctamente. Miraron a otro lado y no hicieron nada", ha criticado.

Con todo, el concejal de Promoción de la ciudad ha considerado que "las Cien Tiendas tiene presente y tiene futuro, porque se están dando pasos" tanto en lo referente al proyecto en sí como en otros aspectos, entre los que ha reseñado "todo lo relacionado con la dinamización de la zona".

"Quedan meses complicados, pero estamos convencidos de que se va a hacer posible en esta Legislatura la recuperación del brillo y pujanza que se merecen las Cien Tiendas", ha concluido Sáinz, quien ha apostado por, en todo este proceso, "ir unidos" el Gobierno local, técnicos municipales, vecinos y comerciantes de la zona, Ministerio y FEMP "para dar entre todos la mejor salida a la situación".