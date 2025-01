Escobar señala "desorden" en fondos UE, con devolución o no gasto de 6 millones pero captación de otros 30

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha señalado este lunes el "desorden administrativo" heredado de la Legislatura anterior "y que seguimos arrastrando" como clave para la situación en la que el Ayuntamiento de la ciudad se encuentra con respecto a los proyectos financiado con fondos europeos.

Una situación, ha añadido, con ha conllevado, en cifras, "la devolución de dos millones de euros" y que "no se hayan gastado" otros cuatro millones. Algo a lo que ha contrapuesto la obtención de 30 millones de financiación "para proyectos con sentido de ciudad" procedentes de otras fuentes, como Europa o el Gobierno de La Rioja.

En una comparecencia ante los medios en la que ha querido explicar la actual situación municipal "y hacer pedagogía" al respecto, el primer edil logroñés ha afirmado que "lo más fácil es plantear el maniqueísmo de 'se deja perder' o 'no se aprovechan' los fondos UE, pero estamos intentando aprovechar al máximo lo que tenemos, pero siempre con lógica de ciudad y buscando el consenso y el interés general".

Un "bien común", ha subrayado, que "continuamos comprometiendo para el objetivo final de mejorar Logroño, servir mejor a los logroñeses", tomando para ello "decisiones desde la responsabilidad y desde la perspectiva del interés para la ciudad y para sus ciudadanos".

"Logroño es, en este año y medio, una ciudad más viva, dinámica, sostenible, atractiva. Una ciudad que funciona", ha reseñado el alcalde, quien ha apuntado que, para continuar con esta tarea, "tenemos proyecto, tenemos equipo, tenemos determinación y tenermos las ideas claras para lo que el futuro de Logroño necesita".

En este marco, ha reconocido que "entendemos que, a veces, no se entiendan algunas decisiones", decisiones que, a su juicio, "se irán entendiendo mucho mejor a medida que se vayan desarrollando y vayan avanzando los proyectos". "Todo -ha resaltado- lo vamos a hacer con los logroñeses".

Así, ha comenzado apuntando hitos como los planes de vivienda, "con una ciudad en la que, en doce años, no se ha hecho ni una VPO, y en la que ahora hay un plan propio en marcha, en diferentes fases, estamos ya en la tercera, para construir más de 400 viviendas"; y en suelo industrial, también con "un programa propio" y que "va dando sus frutos, sobre todo en Las Cañas, con obras en marcha".

PROYECTOS "DESATASCADOS".

A ello ha sumado Escobar que "se han desatascado proyectos", entre los que ha subrayado los casos del Nudo de Vara de Rey "paralizado desde septiembre de 2019"; y las Cien Tiendas, "donde se ha trabajado para salvar al menos un 60% de los fondos UE".

También ha citado la administración electrónica; la nueva estación de autobuses, entregada en octubre de 2020 "pero que permanecía cerrada, nosotros la abrimos y se va además mejorando"; o el CCR, "que, tras cuatro años cerrado, es hoy un proyecto dinámico" que, este mes, "va a albergar el mejor máster de Sumillería de España".

"¿Deberíamos haber pedido responsabilidades, ceses o dimisiones ante esta situación? ¿O solamente hay que enderezar los que está mal hecho y mirar al futuro? Los logroñeses ya decidieron quién y cómo se les tenía que gobernar, y yo no les voy a defraudar. No vamos a mirar por el retrovisor, sino a un futuro que es ilusionante", ha afirmado el alcalde.

Y, en ese marco, ha apuntado más proyectos para este mismo año: el comienzo de las excavaciones dentro del Proyecto 1521; las pasarelas de Gonzalo de Berceo y de Los Lirios; la apertura en febrero del Parque del Camino, y, más adelante, del de Toyo Ito y el de San Adrián.

Ha sumado además el inicio también este año -"antes del verano" probablemente- de la remodelación de la Glorieta; el avance en la ampliación del Teatro Bretón "ya comenzada y con 11 millones de euros"; la conclusión de la urbanización de La Villanueva.

O, por último, la construcción del centro intergeneracional de la antigua estación de autobuses, "que se va a hacer cumpliendo plazos" previstos para los fondos europeos "y con el concurso", con un proyecto que Escobar ha tachado de "realista y razonable".

FONDOS EUROPEOS.

Especial hincapié ha hecho Escobar en su comparecencia sobre la gestión de los fondos europeos, de los que ha dicho que, tras analizar la situación, "prevalecía de la etapa anterior cierta voracidad, que el interventor incluso definió como 'borrachera', un notable desorden administrativo que hoy seguimos arrastrando".

En concreto, ha hecho referencia el regidor municipal a que "el primer caso que se detectó fue el de las Cien Tiendas" pero ha reconocido que, ahora mismo, "los más llamativos sobre San Antón o lo relacionado con la inteligencia artificial".

Proyectos, ha reseñado, sobre la calle San Antón sobre todo, con "calendarios inasumibles; no se contaba con proyectos técnicos; ni siquiera se admitían modificaciones sobre lo presentado, añadiendo más dificultad; se regularizaron el 26 de mayo de 2023, dos días antes de las elecciones, y con plazos para junio de 2024". "¿Eso era viable?", se ha preguntado.

Y ha continuado cuestionándose, también sobre San Antón -que "se va a hacer", ha incidido, "de la mano de comerciantes y vecinos, porque es una calle nuclear de la ciudad"-, si "tras la enseñanza de las Cien Tiendas nos íbamos a arriesgar al asumir una obra así, sin proyectos, sin consenso, y con algo que se presentó a dos días de las elecciones".

"Lo más sensato era replantear esta actuación", ha dicho el alcalde, que, en esta línea, ha defendido comenzar este proyecto con la ya prevista rotonda de Vara de Rey con Pío XII, Avenida de España y Pérez Galdós. "San Antón -ha insistido Escobar- se hará con lógica de ciudad, no con un calendario atropellado y sin consenso". Un proyecto, ha adelantado, que se presentará completo "en breve".

En lo relacionado con la IA ha defendido que, después de ser rechazado en su parte más comercial por FER y Cámara de Comercio, "se ha salvado para hacerlo parcialmente el proyecto de seguridad, por otras vías de financiación", aunque no ha descartado recibir igualmente fondos europeos.

DATOS ECONÓMICOS.

Y, para sustentar su argumentación, Conrado Escobar ha ofrecido "las magnitudes económicas: se han devuelto dos millones de euros y no se van a emplear otros cuatro millones, lo que no causa ningún transtorno porque no son proyectos empezados". Ha destacado que, "a cambio se han obtenido más de 30 millones de euros de financiación extraordinaria", procedentes tanto de Europa como del Gobierno de La Rioja.

"Frente a 6 millones que no se gastan, tenemos más de 30 obtenidos, con la diferencia de que estos 30 millones son para proyectos en curso, consensuados, de ciudad, valorados técnicamente y que responden a demandas de los logroñeses, no son ir a una convocatoria y a ver qué nos dan", ha asegurado.

Entre los proyectos que van a contar con esa partida, ha citado 2,8 millones para el ciclo del agua con Lardero y Villamediana; 2,9 millones para la plataforma inteligente de turismo; 1 millón para el Camino de Santiago; 7,2 millones para el Teatro Bretón; 5 millones para infraestructuras deportivas; 5,9 millones para los gemelos digitales; 1,5 millones para suelo industrial; y 4 millones para la Carretera del Cortijo, además de incrementos en Servicio de Ayuda a Domicilio.

Por último, Escobar ha avanzado que, a partir de febrero, se abordará "y lo haremos públicamente" la estrategia Logroño 2050 "porque es importante tener claro el siguiente paso, pero más aún es importante tener el objetivo final"; la revisión del Plan General, de la Agenda Urbana y de la estrategia de Ciudad Circular; y se abordará el programa de movilidad en convivencia. "Mantenemos el compromiso por un Logroño mejor, por seguir haciendo Logroño para los logroñeses, aunque a veces cueste", ha concluido.