Mikel Erentxun, Elefantes, Los Planetas, Mikel Izal, Mando Diao o Russian Red, grandes conciertos de Actual 2025

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mikel Erentxun, conmemorando los 40 años de Duncan Dhu; Elefantes, en su 30 aniversario; Los Planetas; Mikel Izal, con su primer disco en solitario; los suecos Mando Diao; o Russian Red, cantando por primera vez en español, además de los riojanos Psycho Rebel Front, ganadores de la 'Guerra de Bandas' del año pasado.

Serán los grandes conciertos de Actual 2025, que se celebrará en Logroño del 2 al 6 de enero, y que este lunes han dado a conocer el director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Roberto Iturriaga, y el director ejecutivo de UNIR, Javier Galiana.

Tres días de grandes conciertos en los que "viviremos momentos históricos de la historia de la música en España como las celebraciones de los 40 años de Duncan Dhu, los 30 años de Elefantes o la vuelta a los escenarios del disco generacional 'Súper 8' de Los Planetas, que supuso un antes y un después en la escena de la música indie nacional", ha resaltado Iturriaga.

El jueves 2 de enero, Riojaforum acogerá el concierto de apertura del Festival con Mikel Erentxun, músico que en 2025 hace un paréntesis en su carrera y aparca su discografía en solitario para centrarse exclusivamente en la del grupo que le lanzó al estrellato, Duncan Dhu.

Se cumplen 40 años de su debut discográfico y ha decidido celebrarlo con el tour 'DD40', donde sonarán canciones tan emblemáticas como 'Cien gaviotas', 'Jardín de Rosas', 'Rozando la eternidad', 'Entre salitre y sudor', 'El ritmo de la calle' o 'La casa azul'.

ESCENARIO UNIR.

Los cabezas de cartel de Actual vuelven al Escenario UNIR, en el Palacio de los Deportes de La Rioja (Logroño), abarcando gran variedad de estilos de la mano de sus principales exponentes.

El viernes 3 de enero Los Planetas, el grupo indie de referencia a nivel nacional, nos visitará con su gira especial en la que vuelven a interpretar íntegramente su disco más celebrado, 'Súper 8'. Antes, el grupo sueco Mando Diao, hará vibrar al público con su particular mezcla de rock y música de baile y éxitos como la emblemática 'Dance With Somebody'.

Para abrir la jornada, Psycho Rebel Front, el grupo riojano de rock psicodélico, post-punk y stoner demostrarán con su enérgico directo porqué fueron los indiscutibles ganadores de la anterior edición de la Guerra de Bandas de Actual. Para Iturriaga, "con esta propuesta apostamos de nuevo por los grandes artistas tanto nacionales como internacionales, así como por el talento emergente, en este caso con marca Rioja".

El sábado 4 de enero Actual 2025 "ofrecerá tres conciertos de artistas nacionales de absoluta referencia y calidad más que contrastada que agradará por igual al gran público como al melómano más especializado", ha apuntado el director general de Cultura.

Abrirá la noche la madrileña Russian Red que ha reanudado este año su carrera discográfica cantando por primera vez en español tras unos años en los que ha girado por Asia, Estados Unidos y Latinoamérica.

A continuación, Mikel Izal, uno de los artistas más importantes de nuestro país, presentará en directo las canciones de su primer disco en solitario junto a éxitos como 'Copacabana', 'La Mujer de Verde' o 'El Baile', de su anterior banda Izal.

Y como colofón, el público disfrutará de Elefantes, una de las bandas más emblemáticas y queridas de la escena musical española, actualmente inmersa en la gira internacional de celebración de su trigésimo aniversario.

Por su parte, el director ejecutivo de UNIR ha mostrado el orgullo de "poder acoger los grandes conciertos en nuestra casa, en Escenario UNIR".

Como ha recordado, UNIR es la universidad española con mayor diversidad de títulos en el ámbito de la música, con 8 titulaciones entre grados y posgrados, lo que supone la oferta académica musical más amplia de las universidades españolas y con mayor número de alumnos, con cerca de 2.000 estudiantes".

"Además, y por segundo año consecutivo, contaremos con la participación de los estudiantes del Grado de Fotografía que tendrán la oportunidad de vivir esta experiencia como reporteros gráficos profesionales en el foso del Escenario UNIR.

Unas imágenes que darán lugar a la segunda exposición, continuando la línea de 'La imagen sonora: capturando el espíritu del Festival Actual', que busca resaltar la importancia cultural y artística de Actual", ha apuntado Javier Galiana.

ABONOS DE NUEVO A LA VENTA

Tras la presentación de la imagen del festival, el pasado 21 de octubre se puso a la venta un primer tramo de 500 abonos ciegos a precio especial que se agotó en escasas ocho horas, un tiempo récord en la historia del festival; al igual que el segundo tramo, con otras 500 unidades que se puso a la venta a continuación para agotarse también hace ya casi una semana.

Así, desde hoy, 4 de noviembre, se reanuda la venta de abonos para el Escenario UNIR en la página web www.actualfestival.com a su precio final de 50 euros.

Las entradas de día se pondrán a la venta próximamente, coincidiendo con la presentación del resto de programación musical de Actual 25. Además, tal y como ha informado Iturriaga, "las entradas para el concierto inaugural también están a la venta desde hoy al precio de 28 euros en anfiteatro y 35 euros en patio de butacas".

El festival riojano, además, ha renovado su acuerdo de colaboración con el Instituto Riojano de la Juventud.

De esta forma, como ha anunciado Iturriaga, "desde hoy mismo hasta 250 usuarios del Carné Joven podrán beneficiarse de un descuento de 20 euros sobre el precio normal del abono de los grandes conciertos de Actual, que se celebrarán los días 3 y 4 de enero en el 'Escenario UNIR' del Palacio de Deportes de La Rioja".

Una acción con la que el Gobierno de La Rioja, a través del IRJ, "quiere facilitar el acceso a la cultura a los más jóvenes y que adquieran hábitos de consumo cultural y sus propios referentes".