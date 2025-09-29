AMP.- El PSOE tacha de "decepcionantes" las fiestas de San Mateo 2025 que han sido "fracaso" y "peores que las de 2024"

Reclama "cese", "dimisión" o "relevo" del "desaparecido" Miguel Sáinz

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha calificado este lunes como "decepcionantes", "un fracaso" y "peores que las de 2024" las fiestas de San Mateo de este año, que se han desarrollado en la ciudad entre el 20 y el 26 de septiembre.

Por ello, en rueda de prensa, el portavoz socialista Luis Alonso ha reclamado "el cese, la dimisión o el relevo" del "máximo responsable" de los festejos, el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, a quien ha acusado de haber estado "desaparecido" durante toda la semana festiva.

"Era muy fácil mejorar las fiestas de San Mateo 2024, pero este PP de Logroño y de Conrado Escobar bate todos los récords negativos. Calificar a estas fiestas de San Mateo 2025 como decepcionantes es un balance al margen de afinidades, ideologías o de partidos políticos, es lo que se comenta en las calles, lo que dice todo el mundo, lo que se visualizó y se escuchó en la pitada al alcalde en la quema de la cuba", ha dicho.

A su juicio, "después del fracaso del 2024, tenemos otro fracaso de fiestas mateas en este 2025 y todo pese a la mayoría absoluta del PP; pese a disponer de un año entero para programar y planificar las fiestas; para darle una, dos o veinte vueltas; pese a disfrutar de un presupuesto de Festejos récord con varias ampliaciones hasta el último día, todo para llegar a unas fiestas mateas peores que las del 2024".

Ha acusado además al Gobierno local de "terminar intentando privatizar el Espacio Peñas, ideando un nuevo espacio Peñas pero sin las peñas, sacando un pliego sin concurrencia, destrozando el procedimiento administrativo en la licitación, con un intento a la desesperada del alcalde por salvar las fiestas sin los concejales responsables de festejos".

A ello ha sumado que "todo, con un desastre organizativo, con contratos al borde del abismo, Juntas de Gobierno extraordinarias al límite, filas tercermundistas para apuntarse a las calderetas, programas de fiestas que en algunos casos no llegaron o llegaron bastante tarde y se ha empezado a cobrar por los hinchables, incluso el alcalde tuvo que pedir perdón".

"VEREDICTO UNÁNIME".

Por su parte, el concejal del PSOE Kilian Cruz ha comenzado su intervención calificando de "humillación" la pitada a Escobar en la quema de la cuba, tras lo que ha aprovechado para agredecer "a todas las unidades del Ayuntamiento y a todos los colectivos y entidades que han participado en las fiestas, que han posibilitado salvar mínimamente la organización y han posibilitado que esto no fuera un completo desastre".

Y ha recordado que, antes de las fiestas, "el alcalde pidió darle una oportunidad a las fiestas". "Las fiestas ya se han celebrado y está claro que todo el mundo tiene un veredicto unánime: han sido las peores fiestas en la historia, con unas expectativas fueron muy altas y un dinero que se ha aporado a última hora muy alto. Todo, para desarrollo último de las fiestas ha sido un fracaso absoluto", ha sentenciado.

Ha situado a la Casa de Andalucía como el gran atracción de las fiests, tras la falta de materialización de la Terraza San Mateo, junto con otras entidades como las peñas, las casas regionales o las entidades vecinales, por lo que ha reclamado al equipo de Gobierno que "les tenga en cuenta, no solo a la hora de dotarles de una mayor subvención, sino también a la hora de desarrollar el programa de fiestas".

Respecto al caso concreto de la programación musical, ha criticado que "las expectativas de un gran concierto, con 200.000 euros, tuvo incluso menos gente que otro concierto, el de Puro Relajo, que, con 8.500 euros, sí que llenó la Plaza del Ayuntamiento en mayor medida de lo que hizo Mikel Izal".

Igualmente ha criticado el "fiasco" de los fuegos artificiales con menos días; actividades "que no estaban incluidas en el programa de fiestas", como el concierto de la Banda Armonía de Dax o las actividades del barrio del Cubo, "un fracaso porque la gente no lo sabía"; el "desastre organizativo" de las calderetas; la falta de actividades para jóvenes; el Tragantúa, "que no se sabía donde estaba porque no aparecía en el programa"; o el desfile de carrozas.

Especial referencia ha hecho a la polémica de los hinchables de pago, que "por no anunciarlo previamente en el propio programa de fiestas ha generado una confusión absoluta, un gran malestar, lo cual ha llevado a esa cara de compungimiento por parte del alcalde Conrado Escobar", algo que "no es suficiente, tiene que desarrollar una gestión mucho más exhaustiva".

"CESE, DIMISIÓN O RELEVO".

"El responsable último de todos estos fiascos -ha afirmado Cruz- tiene un nombre muy concreto que es Miguel Sáinz, que ha estado desaparecido completamente en todas estas fiestas y parece que lo han ocultado para que no recibirán los pitidos que al final recibió el señor Conrado Escobar en el pasado viernes en la quema de la cuba".

Una opinión en la que se ha reafirmado Alonso, quien ha pedido "el cese, la dimisión o el relevo de Miguel Sainz al frente del área de festejos", para, acto seguido, reclamar "al PP de Conrado Escobar que esté a la altura de la ciudad de Logroño en la organización y planificación de las fiestas de San Mateo, que se apueste por las fiestas de San Mateo".

"Si el espacio Peñas es importante y las peñas son el alma de las fiestas, que el año 2026 haya un Espacio Peñas gestionado por las peñas y sobre todo y ante todo organización y planificación", ha reivindicado el portavoz socialista.

Por todo ello, para concluir, Luis Alonso ha pedido al Ejecutivo muncipal que "tienen un año entero, de nuevo ponemos el contador a cero, un año entero para trabajar en las fiestas de San Mateo del 2026", aunque ha advertido que "nunca haciendo lo mismo con los mismos se consiguieron resultados distintos, las fiestas merecen un cambio de rumbo radical en la organización y en la planificación de las fiestas".