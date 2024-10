Vecinos de Avenida Portugal lamentan ser "calle abandonada" y piden mejoras "que no se han hecho en 50 años"

Vecinos de Avenida Portugal lamentan ser "calle abandonada" y piden mejoras "que no se han hecho en 50 años" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de vecinos, comerciantes, hosteleros y profesionales de Avenida de Portugal, en Logroño, han lamentado este martes ser "una calle abandonada" de la ciudad, por lo que han reclamado "mejoras" para esa céntrica vía, que, a su juicio, "no se han hecho en 50 años".

En una comparecencia en la propia calle, a la altura del pasaje con Gran Vía, el portavoz de este colectivo, Miguel Bujarrabal, ha reseñado la "práctica unanimidad" que han registrado entre los usuarios de Avenida de Portugal, una calle que "murió" con la instalación en la anterior Legislatura del carril bici y que "debe recuperar funcionalidad".

Por eso, y poniendo de relieve que no están en contra del carril bici -aunque ha dicho su portavoz que son colectivos "minoritarios" en la ciudad-, han reclamado aspectos como la mejora en los contenedores, en movilidad o incluso "en la accesibilidad, porque en el pasaje tenemos una de las mayores barreras que hay en Logroño".

Han subrayado que "no pertenecemos a ningún partido", al contrario, Bujarrabal ha insistido en varias ocasiones que en este colectivo "hay gente de todas las sensibilidades y que vota a todos los partidos", por lo que han dicho "no entender, lo mismo que pasa a muchos logroñeses" que se hable de devolución de los fondos europeos utilizados en el carril bici. Una cuestión, ha afirmado, "que tendrán que arreglar los políticos, pero que no tiene lógica".

CARRIL BICI.

Específicamente sobre el tema del carril bici, Bujarrabal ha apuntado que "lo importante de las calles es que tienen que tener un uso y una funcionalidad, tienen que dar servicio a los ciudadanos, a los comerciantes, en las calles se tiene que poder comerciar, se tiene que poder pasear, se tiene que poder hacer vida a la familia, se tiene que poder dar los servicios sanitarios que se requieren en las viviendas".

Por eso, ha señalado como "un falso debate lo que se ha generado en torno al carril bici", argumentando que "hay una serie de colectivos minoritarios, muy respetables, que son colectivos de bicicleta con los no solo no estamos enfrentados sino que somos parte de ellos".

"Pero -ha añadido- no hay que olvidar que es estadísticamente una minoría y que esa minoría hay que respetarla, hay que apoyarla, pero tenemos que coexistir los ciudadanos, los comercios, los vecinos, la hostelería, las familias, y esa coexistencia no puede ser exclusión. Tal como se ejecutó el carril bici en esta calle fue de una forma muy deficitaria".

Ha recordado que "nosotros como colectivo" se dirigieron al anterior alcalde, el socialista Pablo Hermoso de Mendoza, "y le dijimos que el estaba mal diseñado, pero no nos hizo caso y se ejecutó el carril bici que generó multitud de problemas, el efecto contrario a lo que se quería buscar, porque generó muchísima inseguridad, muchísima contaminación, una altísima sinestralidad". Un deterioro de la calle que "se tradujo en fuga de familias, comercios, la calle murió en parte".

A ello ha contrapuesto que, cuando el anterior carril bici -"que se metió a contrasentido, era complejo, daba muchas vueltas, eran pocos lo que se metían", ha definido- se eliminó, "la calle volvió a florecer, volvieron a abrir comercios, volvió a tener la funcionalidad que necesitamos los ciudadanos, volvió un poquito a florecer la calle".

Bujarrabal ha ligado a esta situación lo que ha calificado como "otro falso debate", el relacionado con la posibilidad de tener que devolver fondos europeos. "Lo que se ha hecho de ese proyecto es una modificación de apenas 200 metros en unos ejes de 4 ó 5 kilómetros, no se ha eliminado un carril bici, se le ha cambiado el sentido al carril bici, y ahora es un carril no segregado", ha explicado.

En sus palabras, "se le está diciendo a la ciudadanía que por una modificación de 200 metros en un eje kilométrico de carril bici, se va a tener que devolver toda la subvención de todo el proyecto de todos los kilómetros de carril bici", algo, ha dicho, que "no tiene ningún sentido, no tiene ninguna proporcionalidad y no tiene ninguna razón de ser, la ligera modificación que se ha hecho en absoluto modifica la esencia de una ciudad que tiene una red vial para la bicicleta".

"Si los colores políticos del Gobierno central de Madrid y el Gobierno autonómico de La Rioja son distintos y se quieren tirar los trastos a la cabeza, eso no es de la incumbencia de los vecinos. Y si quieren meter un miedo diciendo que se va a retirar el 100% de la subvención, pues eso es un tema que entre los políticos se tendrá que entender. Pero la ciudadanía entiende y comprende que no tiene ningún sentido", ha afirmado.

"CALLE ABANDONADA".

El portavoz ciudadano se ha referido, por último, a la situación de la calle en general, asegurando que "los ciudadanos, habitantes, vecinos, usuarios y comerciantes de esta calle estamos cansados de ser la calle abandonada del centro de Logroño".

"Si se mira alrededor, todas las calles, Gran Vía, Betón de los Herreros, Avenida de La Rioja, Saturnino Ulargui, todas las calles hemos visto a lo largo de los últimos años cómo han sido reformadas. Pero ésta calle es la única calle de todo el centro de Logroño, junto con San Antón que lleva prácticamente 50 años sin ningún tipo de inversión", ha lamentado.

Bujarrabal ha recalcado que "mientras hemos visto que incluso algunas calles se han reformado hasta dos veces, nosotros pagamos impuestos de primera, pero somos una calle de cuarta, y estamos diciendo a nuestros gobernantes municipales que eso tiene que cambiar".

Como ejemplo más fehaciente de su queja ha puesto "el escalón, la barrera arquitectónica" del pasaje de Avenida de Portugal con Gran Vía, "llevamos 25 años pidiendo que se nos quite una barrera arquitectónica, no hay otra así en todo Logroño, pero a nosotros nos han metido un carril bici pero no se han dignado a quitarnos la barrera arquitectónica que tantos años llevamos pidiendo".

Otra de sus reivindicaciones pasa la crítica de que "nos hemos convertido en el basurero del centro, porque en Gran Vía, en Daniel Trevijano, en Siervas de Jesús no tienen contenedores, todos los tenemos nosotros". "¿Por qué nos hemos convertido en el basurero del centro?", se ha preguntado, valorando el soterramiento de contenedores "pero para esta calle, no para todas las de alrededor".

"No queremos quedarnos en el carril bici, queremos que eso nos escuche en las otras reivindicaciones de la Avenida de Portugal, que somos una calle olvidada, que tenemos reivindicaciones de los contenedores de basura, de las barreras arquitectónicas y de la obsolescencia de la calle y que necesitamos ya de una vez que se invierta en la calle", ha concluido el portavoz ciudadano.