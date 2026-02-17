Ampliado el corte al tránsito peatonal de la pasarela de Santa Lucía en Ortigosa hasta fin de trabajos de rehabilitación - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja avanza en la ejecución de las obras de rehabilitación del puente de hierro sobre el río Albercos en Ortigosa de Cameros, conocido como la pasarela de Santa Lucía, con el objetivo de mejorar su funcionalidad y estado de conservación, preservando en la medida de lo posible su valor patrimonial, histórico y cultural.

Asimismo, se trata de solucionar diferentes patologías detectadas, como el funcionamiento inadecuado de los apoyos, corrosiones generalizadas, corrosiones locales en contactos entre chapas, daños en el pavimento de madera, y deficiencias en el estado de las barandillas y en el resto de elementos accesorios, entre otras. Esta actuación fue adjudicada a la empresa Obras de Construcción e Instalaciones S.A. por un presupuesto total de 791.277,82 euros.

Las obras requieren una serie de trabajos que no son compatibles con el tránsito de viandantes por la estructura, incluyendo el desmontaje del tablero de madera que será sustituido.

En la actualidad se están llevando a cabo los trabajos de pintado de la estructura, cuyo desarrollo se ha visto fuertemente condicionado por la climatología adversa de los meses de enero y febrero. Dichas labores únicamente pueden realizarse en días secos, con objeto de evitar problemas de acabado o de corrosión en el futuro. Además, la finalización de dichas unidades de obra es necesaria para poder ejecutar el resto de unidades pendientes, especialmente el montaje del pavimento.

Por ello, se ha comunicado al Ayuntamiento de la localidad la prolongación del corte del tránsito peatonal en la estructura hasta la finalización de los trabajos. Además, dicha ampliación se encuentra fuertemente condicionada por las precipitaciones y las bajas temperaturas por lo que, en estos momentos, se prevé que el corte se extenderá al menos hasta el 31 de marzo de 2026.