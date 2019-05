Andreu asegura que con el PSOE "la igualdad" en La Rioja "será real" frente al "nulo compromiso del PP"

Publicado 23/05/2019 12:45:05 CET

Pablo Hermoso de Mendoza se compromete, por su parte, a crear una Concejalía específica de Igualdad en el Ayuntamiento de Logroño

LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la presidencia de La Rioja, Concha Andreu, ha defendido que su partido trabajará en la próxima legislatura "por la plena igualdad" entre hombres y mujeres con "políticas transversales" en todas las consejerías y proyectos que "saquemos adelante" frente al "nulo compromiso que ha demostrado el PP" al "no querer aprobar medidas o leyes concretas para trabajar en esta materia".

Concha Andreu ha presentado este jueves las políticas del PSOE en materia de igualdad junto al candidato a la alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, minutos antes de mantener un encuentro con los candidatos socialistas en la Fuente de los Ilustres Riojanos.

La candidata a la presidencia ha explicado que cuando el PSOE "no gobierna" la igualdad "se ve amenazada" y por ello son necesarios gobiernos socialistas. En La Rioja, ha lamentado, "vemos como tras aprobarse medidas en toda España sobre protección de víctimas de violencia de género, ley de salud sexual y reproductiva, leyes de interrupción voluntaria del embarazo o ley de la igualdad efectiva de hombres y mujeres, en nuestra comunidad no existe ninguna ley autonómica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres".

"El Gobierno del PP -ha continuado- no cree necesaria esta ley autonómica que serviría para trabajar en igualdad porque, sencillamente, no se la creen". "El PP lleva años diciendo que no son necesarias y en esta legislatura, desde la oposición, no ha sido posible impulsar estas leyes por la falta de compromiso real con la igualdad de otros grupos políticos", ha criticado.

"Y lo hemos visto porque incluso poniéndoles sobre la mesa estas Proposiciones de Ley de Igualdad y de Protección de Víctimas no se han llevado a cabo. Nuestra obligación en cuanto tomemos posesión será aprobarlas", ha indicado.

En este punto, ha asegurado, el PSOE de La Rioja "se compromete no solo a decir, sino también a hacer". Por eso, "impulsaremos estas dos leyes tan necesarias y, además, nos comprometemos a impulsar de manera decidida todas las medidas autonómicas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género como una prioridad de nuestra acción de gobierno".

En este sentido, ha añadido que especialmente reforzará los servicios de atención a las mujeres víctimas y sus hijos e hijas antes, durante y después del proceso de denuncia para que las mujeres puedan saberse verdaderamente seguras y protegidas.

Por todo ello, "nuestra acción de Gobierno estará fuertemente marcada por ese carácter feminista y la igualdad y la perspectiva de género serán principios transversales y presentes en todo nuestro gobierno, dejando de ser un área dentro de una macro-consejería para tener la entidad que se merece y que una sociedad justa necesita".

Durante su intervención, Andreu ha afirmado también que "nuestra trayectoria avala que las políticas de igualdad son para el PSOE uno de los ejes prioritarios y estratégicos de nuestra acción política y un instrumento para avanzar hacia una sociedad en la que las mujeres sean dueñas y ejerzan desde su libertad el protagonismo de sus propias vidas".

IGUALDAD EN EL MEDIO RURAL

Además, la candidata regional socialista ha abogado por trabajar por la igualdad especialmente en el medio rural. "Sabemos que las mujeres en el entorno rural tienen dificultades para alcanzar la plena igualdad y, por ello, implementaremos la perspectiva de género en las políticas de desarrollo rural y agrícola, haciéndolo a través de medidas concretas y con dotación presupuestaria", ha señalado.

Asimismo, se ha comprometido a impulsar, "de una vez y en condiciones, la figura de las agentes de igualdad en el medio rural porque, a diferencia del PP, nosotros sí creemos en la igualdad y queremos avanzar hacia una Rioja más equitativa, más igualitaria y más justa".

CONCEJALÍA ESPECÍFICA DE IGUALDAD

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, se ha comprometido a crear una Concejalía específica de Igualdad que de forma transversal logre "una ciudad coeducadora, corresponsable y con mirada de género".

Hermoso de Mendoza ha explicado que "trabajar para erradicar las desigualdades y discriminaciones de género nos concierne a todos y a todas. El discurso de la igualdad de género parece que está socialmente asumido, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que las desigualdades persisten y para que la igualdad sea real necesita de voluntad, formación y presupuesto".

Hermoso de Mendoza ha adelantado que el primer paso en este ámbito será la creación de una Concejalía específica de Igualdad, transversal y por tanto, que dependa directamente del Área de Alcaldía.

Al ser consciente de que en este marco de trabajo son muchos los retos a conseguir, el PSOE de Logroño plantea distintas medidas enmarcadas en tres ejes estratégicos: ciudad coeducadora, ciudad corresponsable y ciudad con mirada de género.

En el primero de los ejes, "Ciudad coeducadora", el candidato del PSOE ha adelantado que "apostaremos por la coeducación o educación en igualdad como línea estratégica de trabajo, que rompa con los estereotipos de género y rechace la violencia de género en todas sus manifestaciones".

Para ello, el PSOE de Logroño plantea medidas como el diseño de un Espacio de Igualdad con una programación anual coeducativa y la Biblioteca Rafael Azcona dispondrá de recursos bibliográficos interdisciplinares en materia de igualdad de mujeres y hombres. También se compromete a la visibilización de las mujeres en los nombres de calles, edificios e iconografía local y a la elaboración y difusión de un mapa de recursos municipales y supramunicipales en materia de violencia contra las mujeres.

Para lograr una "Ciudad Corresponsable", el PSOE tendrá como objetivo principal la incorporación de medidas y recursos que faciliten la conciliación de la vida familiar, laboral y personal a través de las acciones como: el desarrollo de un Pacto local por la conciliación y la racionalización de horarios que permita abrir mesas de diálogo con las empresas, el diseño de una Campaña de corresponsabilidad dirigida a los hombres, que incida en la necesidad de compartir los cuidados y en los beneficios de una sociedad más igualitaria o, entre otras, la puesta en marcha de un punto de información sobre derechos laborales, dirigido a las profesionales del ámbito de la ayuda a domicilio.

En cuanto a una "Ciudad con Mirada de Género", el candidato del PSOE por Logroño ha avanzado que incorporará la perspectiva de género de forma transversal en las políticas públicas municipales. De ahí que prevea medidas como la elaboración y desarrollo del I Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres del Personal del Ayuntamiento, la introducción del enfoque de género en el Presupuesto municipal y avanzar en la incorporación de cláusulas de género en convenios, contratos y subvenciones públicas.

"Incorporar la perspectiva de género de forma transversal también nos invita a coordinarnos con el resto de concejalías del Ayuntamiento y todas las áreas se impregnen de Igualdad", ha subrayado.

Por último, ha concretado que la igualdad requiere de voluntad, formación, recursos humanos especializados y presupuesto. Por ello, de manera paulatina, el PSOE introducirá los elementos necesarios para que los objetivos planteados en materia de Igualdad puedan ser una realidad. De esta forma, propone la elaboración de un plan anual para el personal técnico y político en materia de igualdad de género y otro en materia de violencia contra las mujeres y la puesta en valor de la figura profesional de Agente de Igualdad.