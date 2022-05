Andreu exige a los responsables públicos que no condenaron los actos del Alto Najerilla que lo hagan o dejen sus cargos

Los actos vandálicos se encuentran en manos de los servicios jurídicos del Gobierno

LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado que "los responsables públicos que justifican y no condenan estas acciones violentas -ocurridas el viernes en el Alto Najerilla- merecen no estar al mando de esa responsabilidad pública", por tanto "yo les animo a pedir disculpas por no haber condenado los actos vandálicos y a condenarlos de manera inmediata".

Ha sido a raíz de las preguntas de los periodistas acerca de las justificaciones realizadas de los hechos por parte de algunos alcaldes de la zona, como de Ventrosa o las dos Viniegras. Andreu ha indicado que "nunca se puede justificar un acto violento", para, a continuación, recordar que el suyo es un gobierno "dialogante que ofrece reuniones e información".

También ha sido preguntada por los propios hechos vandálicos del viernes en el Alto Najerilla, que supusieron la tala de árboles, la quema de contenedores o insultos homófobos en paneles informativos.

"No podemos consentir que haya actos vandálicos que atenten contra la seguridad ciudadana, contra la salud o que haya ataques homófobos", ha señalado para anunciar que "llevaremos a cabo las medidas judiciales que haga falta".

La presidenta ha indicado que "ahora mismo estamos estudiando todas las medidas que vamos a poner en marcha con los servicios jurídicos".