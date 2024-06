Andreu (PSOE): "Es muy importante saber entrar pero más importante es saber irse"

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de La Rioja, Concha Andreu, que ha decidido dejar su acta como diputada regional, ha asegurado que "a mi los mayores del lugar me dijeron que es muy importante saber entrar pero más importante saber irse".

Andreu ha realizado estas manifestaciones, acompañada del Grupo Parlamentario Socialista, antes de la celebración de un pleno del Parlamento para debatir el proyecto de Ley por el que se aprueba el Plan Regional de Carreteras

Además de agradecer a los medios de comunicación y al personal de la Cámara regional, lo ha extendido a sus compañeros de grupo, de los que ha dicho que "tenemos un equipo tan bueno y extraordinario, con personas muy formadas y con experiencia, por lo que entiendo que mi tiempo ya ha pasado". "Ha sido un honor representar al pueblo riojano desde el Parlamento", ha añadido.

Andreu ha explicado que dejar su acta, en este momento, viene determinado porque "ya han pasado los procesos electorales, y está estable la situación política del partido". "Por mucho que haya movimientos, que siempre tiene que haberlos, este partido está vivo siempre", ha reseñado.

"Hemos apoyado para las elecciones nacionales el 23 de julio, luego a nuestros compañeros vascos, a los de Cataluña y, además, hemos trabajado por las europeas y ahora es el momento", ha añadido Andreu.

Finalmente, ha apuntado que después del verano comenzarán los congresos ordinarios -ella anunció su intención de no presentar a la reeleción al frente de los socialistas riojanos- que ha recordado que vendrán después los congresos ordinarios - que "decidirá el futuro del partido, algo que no me preocupa, sinceramente, teniendo los pilares que tenemos de personas formadas en el mismo".