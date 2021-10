Andreu sale "a ganar las próximas elecciones" porque "la socialdemocracia es más necesaria que nunca"

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de La Rioja, Concha Andreu, ha aseverado este domingo que, a partir de hoy, "este partido sale a ganar las próximas elecciones" porque "la socialdemocracia es ahora más necesaria que nunca: Es la opción más humana, más justa y más eficaz".

Ahora mismo, ha indicado, "el 80 por ciento de los riojanos y riojanas tienen un equipo de socialistas gestionando toda la administración pública, la más cercana y más importante, la municipal" y "estamos orgullosos de ello" porque "somos un partido que damos respuesta a todos" y "en ello vamos a seguir".

Andreu ha hecho estas declaraciones durante la clausura del 15º Congreso Regional que este fin de semana se está celebrando en Riojaforum y se ha comprometido a liderar este partido "para hacer un partido unido, coherente, participativo y capaz de ofrecer la opción más beneficiosa a los riojanos y riojanas".

"LOS RIOJANOS VOTARON CAMBIO"

Todo porque, como ha recordado la también presidenta del Gobierno regional, "hace dos años los riojanos votaron cambio al discurso arrogante y conformista del PP y votaron a otra forma de hacer política con los recursos públicos de todos. Un cambio a un modelo totalmente agotado que nos había dejado en la parálisis y en el vagón de cola del crecimiento de toda España" y, desde entonces, "no hemos dejado de trabajar".

La secretaria general del PSOE riojano ha comenzado su intervención con un especial recuerdo al niño de 9 años asesinado el pasado jueves en Lardero. "Se ha producido un crimen inhumano en nuestra comunidad y no puedo dejar de hacer mención a esta tragedia que nos ha impactado tanto. Mis primeras palabras son de cariño y de apoyo en mi nombre y en el nombre de todo el PSOE a la familia y allegados del pequeño".

Posteriormente, la también presidenta del Gobierno regional ha recordado que "hace dos años que los riojanos votaron un cambio" y "de vez en cuando" hay que "parar, analizar y mirar atrás y recordar de dónde venimos". Por ello, ha recordado, "hace más de dos años que gobierna el PSOE" y, desde entonces, "se está liderando un cambio en beneficio de los riojanos que lo lidera en el Ayuntamiento de la capital y en la mayor parte de las cabeceras de comarca y en decenas de municipios".

Además, también ha querido agradecer el trabajo del anterior secretario de Organización del PSOE, Francisco Ocón, y a su ejecutiva porque "sin el trabajo de ellos no hubiéramos llegado hasta aquí". En este sentido, ha indicado, "los socialistas cuando gobernamos lo hacemos según lo aprendido de compañeros, de los que nos precedieron y de sus principios y su ejemplo. Gobernamos con vocación de entendimiento para llegar a acuerdos y colaborando con todos porque esa es la única manera de avanzar por La Rioja de manera firme", ha afirmado la secretaria general del PSOE riojano.

Andreu ha considerado, además, que "nuestro programa político es la mejor opción para la ciudadanía, la más útil y la más justa". Porque, además, "se sustenta en tres cimientos, una sanidad de acceso universal, una educación pública y firme convicción en la protección social".

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

"Este camino es el que seguimos desde el PSOE, como por ejemplo, con el Ingreso Mínimo Vital o con el interés de tener una recuperación económica equitativa. Ahora que nos encontramos ante una recuperación económica, demostramos que sabemos gobernar y sabemos gestionar la economía" y aún así ha indicado "queremos mejorar las cifras".

Por ello, "hay que mirar al futuro económico con los planes de transformación del Gobierno de La Rioja y a los fondos europeos" porque "aunque no está exento de desafíos".

Además, Concha Andreu ha querido "recordar a los jóvenes para que puedan tener empleo, para que puedan emanciparse y tener acceso a una vivienda digna". Ante ello, ha indicado, "es vital que los partidos políticos pongamos el foco en las necesidades de los jóvenes".

"Sois la generación mejor formada de la historia y merecedores de una vida digna y por ello hay que conseguir que España y La Rioja os dé un futuro digno". Además, ha recalcado, "quiero un partido lleno de jóvenes valientes e inconformistas que pongan encima de la mesa todas sus propuestas".

Finamente a ellos, a los jóvenes, les ha pedido que "no entreguen la bandera de la libertad a quienes la usan para esconder su incapacidad porque la libertad no existe si no hay igualdad y equidad".