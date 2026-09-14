ANECA renueva el sello de calidad de la Facultad de Economía y Empresa de UNIR

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LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha renovado su acreditación institucional y el sello AUDIT de ANECA, dos reconocimientos que avalan la solidez de sus sistemas internos de calidad y el adecuado desarrollo de su actividad académica.

La renovación de la acreditación institucional, que tiene una vigencia de seis años, implica también la evaluación del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la facultad.

Como resultado favorable de este proceso se expiden dos certificados diferenciados: ANECA renueva el sello AUDIT, que acredita la adecuada implantación de dicho sistema, mientras que el Consejo de Universidades emite el certificado correspondiente a la renovación de la acreditación institucional.

Ambos reconocimientos tienen una vigencia de seis años y permiten simplificar los futuros procesos de renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales de la facultad.

La acreditación institucional constituye uno de los máximos reconocimientos en materia de calidad universitaria en España. Es otorgada por el Consejo de Universidades a través de ANECA, organismo en el que participan representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de las universidades españolas.

CALIDAD CONSOLIDADA Y MEJORA CONTINUA.

La decana de la Facultad de Economía y Empresa de UNIR, Eva Asensio, asegura que esta renovación "supone el reconocimiento al trabajo realizado durante años por profesores, investigadores y personal de gestión para ofrecer una formación de excelencia adaptada a las necesidades de estudiantes y empresas".

Asimismo, señala que "la acreditación demuestra una calidad sostenida en el tiempo y la capacidad de la facultad para afrontar nuevos retos, innovar y adaptarse a un entorno educativo en constante transformación".

Por su parte, el director de calidad de UNIR, Ignacio Hierro, añade que "este reconocimiento confirma la solidez de los procedimientos académicos y refuerza el compromiso de UNIR con la mejora continua y la excelencia educativa".

TODAS SUS FACULTADES ACREDITADAS INSTITUCIONALMENTE.

La Universidad Internacional de La Rioja marcó un hito al convertirse en la primera universidad en línea de España en obtener la acreditación institucional para la totalidad de sus facultades y escuelas, reconocimiento que mantiene desde hace dos años.

Actualmente cuentan con esta certificación la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Economía y Empresa, la Facultad de Derecho, la Facultad de Artes y Ciencias Sociales y la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT).

Esta acreditación garantiza que todos los títulos oficiales impartidos por la universidad cumplen los requisitos de calidad exigidos en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ofreciendo al alumnado la seguridad de recibir una formación rigurosa tanto en sus planes de estudio como en la cualificación de su profesorado.

UN RECONOCIMIENTO AL ALCANCE DE POCAS UNIVERSIDADES.

La obtención de la acreditación institucional en todos los centros universitarios es un logro al alcance de muy pocas instituciones de educación superior en España.

Además de UNIR, solo ocho del casi centenar de universidades inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) cuentan con la acreditación institucional del Consejo de Universidades en todos los centros que imparten enseñanzas oficiales de Grado y Máster.

Según los datos disponibles, el 50% de las universidades españolas no dispone de ningún centro con acreditación institucional, mientras que únicamente el 27% de las facultades y escuelas universitarias del país cuenta con este reconocimiento.

La renovación obtenida por la Facultad de Economía y Empresa refuerza así la posición de UNIR como una de las instituciones universitarias más comprometidas con la calidad, la transparencia y la mejora continua de sus enseñanzas.

SOBRE UNIR.

UNIR es una universidad que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad.

En España, imparte 50 grados, 204 másteres oficiales, 101 títulos propios y 4 programas de doctorado que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a miles de estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde un centenar de naciones, principalmente en España e Hispanoamérica.

Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños de formación y de progreso personal y profesional. UNIR pertenece al grupo educativo Proeduca, junto a otros centros de enseñanza superior y no reglada.