Ángel León, sobre la cocina riojana, asegura que está "cada vez más evolucionada y suena más a nivel gastronómico"

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cocinero gaditano Ángel León ha asegurado que la cocina riojana está "cada vez más evolucionada y suena más a nivel gastronómico", no como antes que "La Rioja era únicamente Ezcaray, y era únicamente Francis, sino que ahora comienzan a brotar esas flores de esa semilla que se sembró".

"Son gente que abren camino en el campo y que van dejando que salgan otras cosas más actuales, con una cocina, quizás no tan anclada en defender la tradición, sino más abierta, pero que tienen que ver con el lugar y la historia del sitio", ha añadido.

León, conocido como 'el chef del mar', ha participado en Logroño en la segunda 'Montagud Experience', un evento que trata de tejer redes en el ámbito de la gastronomía, que se ha celebrado en el Centro de la Cultura del Rioja y el Mercado de Abastos de Logroño. Junto al propietario de 'A poniente' han participado, entre otros prestigiosos chefs, Francis Paniego del restaurante 'Echaurren' de Ezcaray o Nacho Manzano de 'Casa Marcial' en Arriondas. También se ha dado cita Fernando Sáenz, de Heladería 'Della Sera".

El cocinero andaluz ha asegurado que "conocía La Rioja hace muchos años, gracias a Francis Paniego, y a partir de ahí hay una semilla de una casa muy sólida que hace crecer una flor basada en tradición riojana, por encima de gente que lo entendería o no, por lo que hubo mucho riesgo", pero con el tiempo "la gente se ha lanzado a coger un transporte para ir a Ezcaray".

"COMPARTIR LAS MISMA INQUIETUDES"

Sobre Montagud Experience, León ha señalado que "lo primero es que a mi esta tierra -en alusión a La Rioja- me vuelve loco" y lo segundo que "me gusta conocer a gente totalmente diferente a la que estoy acostumbrado", pero que "que son gente con la que compartimos las misma inquietudes, y que las mismas cosas que te atormentan a ti, ocurran en su sitio que no es tu pueblo".

"Hoy yo creo que nos llevamos un poquito de apertura mental, de ser un poco más atrevidos, escuchando una realidad muy interesante", ha añadido el cocinero andaluz.

TALENTO RIOJANO

Por su parte, Manzano ha destacado que "tengo la suerte de venir a La Rioja con cierta frecuencia, y he visto que aquí hay talento, así como una serie de restaurantes que son destino, en los que cualquier persona que les gusta la gastronomía vienen a comer".

Ha citado como ejemplo de "sensibilidad" 'Íkaro' y como "santuario de la comida japonesa" a 'Kiro Sushi', sin olvidar el "ejemplo de Francis Paniego, respetando la tradición para después construir, haciendo lo que es hoy tendencia, pero llevándolo a cabo años antes".

LA RIOJA, LLAMA LA ATENCIÓN

Paniego ha destacado que "hay que ser consciente que La Rioja se está convirtiendo en un territorio gastronómico importante, con reconocimiento de estrellas Michelín, por lo que el trabajo que están haciendo los cocineros y cocineras de la región, está llamando la atención, y es algo que es bueno".

A ello ha destacado que "me alegra que un acontecimiento gastronómico de un altísimo nivel, como este, se esté celebrando en Logroño, porque el trabajo no solo lo tienen que hacer los cocineros, sino que hay que recoger y organizar estos eventos y ver este tipo de cocineros en La Rioja que hace crecer a la Comunidad".

"APOYO DE LAS ADMINISTRACIONES"

No obstante, el cocinero riojano ha recordado que en 2003 aunque "siempre se decía lo bien que se come en La Rioja, pero no teníamos, ni habíamos tenido una estrella Michelín", si bien "ahora que podemos presumir de ocho estrellas Michelín y de otros tres restaurantes que apuntan a serlo, es que esto es algo circunstancial, y que no va a ser eterno".

Por ello, Paniego ha indicado que "lo que ha ocurrido en nuestra tierra es maravilloso, hay que valorarlo, pero lo que me ha pasado a mi nunca hubiera sido posible sin ejemplos como el de Lorenzo Cañas, un tío enorme, una persona increíble, que hubiera tenido tres estrellas Michelín, porque era un templo, o de mi madre que era una cocinera maravillosa, que como otras mujeres reinterpretó la cocina del territorio".

Con esto, ha reclamado a "la prensa y a las administraciones que este edificio se quiera, se ame, y seguir poniéndolos en valor, porque sino se nos puede derrumbar, ya que es muy frágil". Ha pedido a los políticos que "apuesten por celebrar este tipo de eventos en los territorios".

En parecidos términos se ha expresado Sáenz que ha pedido "más cariño por parte de la Administración" porque "aunque hoy estamos en casa, nos toca recorrer muchos escenarios en España y nunca hemos sentido el calor de esa tierra que te arropa cuando sales fuera".

La jornada ha contado también con una experiencia gastronómica realizada por cuatro de los mejores restaurantes de la ciudad de Logroño: Ikaro, Ajonegro, Nublo y Arsa. Además, se ha grabado en directo el videopodcast 'Se Me Antoja', con la participación de Francis Paniego, Nacho Manzano, Ángel León, Fernando Sáenz y los restaurantes Ikaro, Ajonegro y Arsa.

La jornada culmina con una 'Noche mágica'; un menú degustación a cuatro manos, elaborado por los chefs Francis Paniego y Nacho Manzano, en el restaurante Tondeluna, seguido de una Fiesta de Despedida.