Angélica Sáenz, Rafael J. Ibarrula y José Manuel Calzada reciben las Insignias de San Bernabé de 2024

LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Angélica Sáenz, Rafael J. Ibarrula y José Manuel Calzada han recibido este lunes las Insignias de San Bernabé 2024 en un acto que se ha desarrollado en el salón de plenos del Consistorio logroñés, al que han asistido, casi al completo, la Corporación Municipal, así como amigos y familiares de los homenajeados.

Estas insignias vienen a reconocer las trayectorias personales, profesionales y su dedicación y trabajo por la ciudad de los distinguidos.

Tras las palabras de bienvenida de la presidenta del Pleno, Leonor González Menorca, Jesús Vicente Aguirre ha sido el encargado de leer una semblanza del primero de los homenajeados, José Manuel Calzada. Como ha recordado "hace once años, en esta misma sala, José Manuel se aventuró a presentar a un Quijote bajito, que era yo, para recibir la Insignia. La misma que va a recibir él hoy".

"COMPROMISO, HONESTIDAD Y SABER ESTAR"

De Calzada, ha dicho, "no sé de muchos que conozcan Logroño y La Rioja como José Manuel". También ha destacado su "compromiso, honestidad y saber estar, como un Quijote más, porque siempre creíste en los duelos con palabras mejor que con espadas".

Calzada, afincado en Logroño hace más de cuarenta años, es periodista de formación y funcionario, ya jubilado, del Ayuntamiento de Logroño. Dirigió durante muchos años el gabinete municipal de prensa. Allí creó en 1986 e impulsó el periódico municipal 'DE BUENA FUENTE' y también el premio de narrativa del mismo nombre.

Es colaborador activo de la Universidad Popular. En 1994 puso letra al Himno a Logroño, tema cuya oficialización como himno de la ciudad fue aprobada por unanimidad por el Pleno municipal el pasado 16 de mayo.

"ES MI ADN"

Tras recoger la Insignia de manos del alcalde de Logroño, Calzada ha querido compartir con todos un recuerdo para su abuelo. Como ha explicado "no sabía leer ni escribir. No supo casi ni firmar y, sin embargo, era un ilustrado. Era capaz de hablar en verso y eso se transmite en el ADN y por eso yo he entretenido mis ocios en hacer coplas".

Además ha querido recordar en este salón de plenos del Ayuntamiento que fue "el origen donde yo tiré del hilo para hacer la letra del Himno a Logroño. Una letra que dice: Nadie en Logroño se siente extranjero. No lo olvidemos nunca".

Tras este Himno -reflexiona- "las coplas tienen que ser de todos. Hasta que el pueblo los canta, los himnos, himnos no son y cuando los canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Esa es la gloria infinita de quien escribe cantares. Oír decir a la gente que no los ha escrito nadie", ha finalizado.

A continuación, Nerea Nogueira ha leído una semblanza de Rafael Jacinto Ibarrula. La cantante ha destacado de Ibarrula "que comenzó el camino de forma humilde y sin mucho ruido, que es como se queda en los corazones".

"Rafael ha hecho trabajos muy importantes para los niños y ha creado obras musicales con discos dedicados también a lo didáctico y a la docencia. Siempre ha inculcado el amor por la música y la composición".

"NO SE CONFORMA"

Así -ha proseguido- "Rafael no se conforma, quiere seguir siempre en las nuevas ondas musicales para enseñar a los jóvenes. Me siento muy orgullosa de seguir de su mano y aprendiendo de la música pero, sobre todo, a ser generoso con los demás".

Ibarrula, logroñés que se define a sí mismo como músico-compositor, empezó su carrera musical con 13 años y con 14 ya firmó su primer grupo. Se considera un músico autodidacta. Pianista, compositor y arreglista musical. Es músico profesional desde 1976.

En su carrera musical ha pasado por muy diferentes grupos y formaciones, destacando Keaton, Carmen Jesús e Iñaki, Iregua, Orquestina la Moderna, Son de Luna, Los tres del son y, sobre todo, su más personal ILLO GRONIO. También ha colaborado con formaciones como Los Átomos, o los cantantes Jacinto Salazar y la propia Nerea Nogueira.

Compositor del Himno a Logroño en 1994, cuenta con una amplia discografía con las formaciones señaladas anteriormente, a lo largo de los últimos 50 años.

"AMOR POR LA MÚSICA"

Tras recibir la Insignia, que recibe "con gran honor", Ibarrula ha recordado que "cuando propusimos hacer el Himno a Logroño y vi la letra que hizo José Manuel Calzada sabía que la canción iba a llegar y me siento muy agradecido por esas letras".

Como ha explicado "yo soy el de la música, no el de las letras, y por eso me gusta poner los sentimientos en la música. Para mí, la música tiene un poder, llega al corazón".

"La música es sentimiento; amores, desamores, alegrías, momentos inolvidables... todo ello se queda en el interior. La música nos llena el corazón. Nos transporta a lugares, hay tantas músicas como sentimientos. Nos permite comunicarnos con los demás y es el mayor regalo del ser humano".

Emocionado explica que "ver cantar el Himno de Logroño a tanta gente, sintiendo la alegría festiva de pertenecer a esta ciudad, no tiene precio". Finalmente ha querido compartir esta Insignia "con mi mujer y con mi compañero Alfredo Rodríguez, que ha puesto la voz la Himno y que ha sido una parte muy importante de él". Finamente ha dedicado su Insignia "a todos los músicos, sea del género que sea".

Por último, Ángelica Sáenz Ruiz-Navarro ha recibido su propia Insignia y, previamente, su vida y trayectoria profesional ha sido glosada por sus hijos, Santiago y Rafael Vivanco.

"UNA GRAN ESPOSA Y UNA GRAN MADRE"

"Es un orgullo tremendo poder hablar de nuestra madre. Para Angélica -han dicho sus hijos- la pintura ha sido y es una de sus grandes pasiones. En una vida volcada en sus hijos, en el proyecto Vivanco y en el arte, Ángelica es una gran esposa, una gran madre y una gran persona que se caracteriza por su humildad y sus valores profundos".

"Acostumbrada a su vida en Alberite, vivir en Logroño cambió su día a día pero ella es feliz saliendo a pasear con sus amigas o su hermano Pepe, o visitando el CCR. Es feliz porque es como tener el museo en casa".

Angélica Sáenz Ruiz-Navarro, nacida en Alberite en 1949 y residente en Logroño desde hace dos décadas, es hija de padres agricultores y pequeños viticultores. Casada con el bodeguero y enólogo Pedro Vivanco, fallecido en 2016, tiene dos hijos, Santiago y Rafael.

Desde 1980 compagina su dedicación a su familia con su carrera pictórica, que la ha llevado a realizar diversas exposiciones. Esta sensibilidad artística también se ha plasmado en su contribución a la creación del Museo Vivanco de la Cultura del Vino en Briones.

"SENTIMOS Y QUEREMOS MUCHO A LOGROÑO"

Muy emocionada, Angélica Sáenz ha agradecido este recibimiento porque "es verdad, sentimos y queremos mucho a Logroño". "Doy las gracias porque entiendo que con esta Insignia también homenajeáis a mi añorado esposo, Pedro".

"Hemos intentado ser siempre una familia sencilla y trabajadora. Eso intento enseñarles a mis hijos y nietos. Mi marido y yo queríamos hacer algo que estuviese siempre para la tierra relacionado con el vino, porque el vino nos lo ha dado todo. La familia Vivanco y yo estaremos siempre para lo que necesitéis".

"NOS REPRESENTÉIS CON ORGULLO ALLÁ DONDE ESTÉIS"

El acto ha concluido con las palabras del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha destacado la valía de todos los homenajeados.

Ha explicado que las Insignias que la ciudad entrega, a través de la corporación, "suponen el mandato de los logroñeses para que nos representéis allí donde os sea posible".

También "trasladan la gratitud logroñesa, precisamente, por vuestra aportación a una ciudad que luce sus valores con orgullo".

"Estas insignias son vuestras pero las disfrutamos todos porque todos, por ejemplo, hemos cantado el Himno de Logroño, hemos leído el periódico De Buena Fuente" y también "Logroño es nuestro vino" porque "representa la forma de entender la vida en La Rioja y en Logroño".