ANPE reelige por tercera vez consecutiva a Gustavo Navas como presidente

Archivo - Gustavo Navas presidente de ANPE-Rioja - ANPE-RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Gustavo Navas ha sido reelegido por tercera vez como presidente de ANPE La Rioja. En el proceso electoral llevado a cabo se ha elegido a los nuevos miembros del Secretariado, del Comité y del Consejo Sindical. Este último, máximo órgano de gobierno del sindicato en nuestra comunidad autónoma, estará compuesto por un total de 65 delegados, con representación de todos los cuerpos docentes, de toda la geografía de La Rioja y con representación de todos los niveles educativos no universitarios de la escuela pública riojana.

En la constitución del nuevo Consejo Sindical se ha ratificado el trabajo llevado a cabo durante este curso escolar y se han planteado las principales reivindicaciones a partir de ahora, como son la mejora de las condiciones del personal interino, la mejora del complemento de carrera profesional, la mejora de los complementos de equipos directivos y directores de equipos de orientación, el establecimiento de puestos de difícil desempeño con puntuación para CGT, regulación de las comisiones de servicio.

Además, aboga por la mejora horaria del módulo de estancias en empresa en FP, la mejora horaria y/o complemento en tutoría, el reconocimiento de la coordinación de docentes Audición y Lenguaje (AL) en centros de Educación Especial, la regulación del teletrabajo, el cobro del complemento de AL en institutos, el incremento salarial para Inspectores, la mejora de las plantillas docentes, la mejora de las condiciones de docentes itinerantes o la bajada de ratios en Primaria y otras etapas educativas.

ANPE "continuará trabajando para mejorar las condiciones laborales de todos los docentes riojanos", ha concluido.