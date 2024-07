Antoñanzas critica la negativa de Escobar a explicar la destitución de la directora general de Urbanismo

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto y edil del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado esta mañana que el PP "ha impedido que el alcalde comparezca en el pleno para explicar qué ha motivado el cambio de criterios en el Plan General para hacer urbanizables terrenos del norte de la ciudad y si el cese de la directora general de Urbanismo Estratégico está relacionado con el informe desfavorable hacia el equipo redactor por incumplir el contrato".

El edil riojanista ha recordado que el Grupo Mixto presentó el pasado jueves la petición de comparecencia del alcalde en la Junta de Portavoces tras tener conocimiento de que se iban a cambiar los criterios del Plan General y a cesar a la directora general de Urbanismo Estratégico, que había solicitado la rescisión del contrato de revisión del PGM con Ezquiaga Arquitectura. Sociedad y Territorio S.L por incumplirlo.

Sin embargo, ha detallado que la presidenta del Pleno "declaró improcedente e innecesaria la comparecencia del alcalde y planteó que se reformulara en una pregunta en el pleno, que limita el tiempo de intervención y no permite repreguntar a los grupos".

"El PP pretende hurtar el debate y tratar de silenciar a la oposición con un asunto tan importante y crucial como es la revisión del Plan General. La semana pasada dije que la directora general iba a ser cesada y hoy ya podemos confirmar que el lunes fue relegada de su puesto sin que el equipo de Gobierno haya ofrecido ninguna explicación", ha indicado Antoñanzas.

"Nos parece fortísimo –ha proseguido- que el alcalde se esconda, no quiera dar explicaciones sobre todo lo que está ocurriendo con el Plan General y que ponga como excusa que se estaría interfiriendo en el proceso que está en marcha a través de un grupo de trabajo en el que no estamos ni los partidos políticos ni los técnicos municipales".

No obstante, el portavoz del Grupo Mixto aún confía en que el alcalde comparezca en el pleno y dé las explicaciones oportunas. De lo contrario, ha informado de que ha puesto el caso en manos de sus abogados y no descarta judicializarlo. "Vamos a defender nuestro derecho a hacer oposición y no vamos a permitir que el PP pretenda acallar a más de 8.000 votantes que tiene el Grupo Mixto de Logroño", ha subrayado.

NUEVOS CRITERIOS Y ORGANIGRAMA

El portavoz regionalista entiende que el Gobierno del PP tiene que aclarar varias cuestiones relacionadas con el Plan General. Por un lado, la decisión de aceptar el cambio de criterios que han planteado los constructores para que el suelo de la zona norte pueda ser urbanizable.

"Que nadie piense que Escobar incluye ahora la parte norte porque los constructores tienen intención de construir de forma inmediata. Es una partida que se juega a largo plazo, a 15 o 20 años", ha afirmado Antoñanzas.

En este sentido, el edil ha explicado que "con los criterios que aprobamos la anterior legislatura esa zona seguiría siendo rural durante años. Pero, ahora, podríamos ver cómo terrenos como los del monte El Corvo se revalorizan al convertirse en urbanizables". También ha pedido explicaciones sobre la nueva relación de puestos de trabajo aprobada el lunes en la que se reubica a la directora general de Urbanismo Estratégico en la Dirección General de Agenda Urbana, de nueva creación.

"Nos genera alarma que el gobierno decida cesar a la directora general que se ha mantenido firme y ha defendido que hay que anular el contrato del PGM porque se ha incumplido y va contra los intereses de los logroñeses", ha incidido Antoñanzas.

"El alcalde tiene que aclarar el motivo por el que ha dicho públicamente que el contrato del PGM tiene que mantenerse cuando está pendiente su resolución. Consideramos muy graves las presiones políticas del Gobierno antes de que los técnicos municipales resuelvan el expediente", ha subrayado el regionalista.

"Acertamos –ha concluido Antoñanzas- cuando dijimos que iba a cesar la directora general y el siguiente paso para anular ese informe negativo es que la persona que acaba de nombrar emita un informe favorable a los intereses del alcalde y los constructores. Créanme que lamentablemente también voy a acertar en este caso".