Antoñanzas (PR+) pide la iluminación y la urbanización "de forma inmediata" de la calle Prado Viejo

Publicado 26/10/2018 13:31:00 CET

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha solicitado al Ayuntamiento de Logroño que "busque, de forma inmediata, una solución técnica, aunque sea provisional, para dotar de iluminación, antes de que finalice 2019, a la calle Prado Viejo desde la rotonda de Alfonso VI hasta la Avenida de Burgos".

Antoñanzas ha presentado una moción, para su debate en el próximo Pleno que se celebrará el jueves 8 de noviembre, en la que reclama también que "el equipo de Gobierno desarrolle el proyecto de urbanización y acondicionamiento de la calle Prado Viejo para proceder a su contratación en el menor plazo posible, con el objetivo de aumentar la seguridad y la comodidad de los viandantes de esa zona y mejorar la movilidad urbana de la ciudad".

El concejal del Partido Riojano ha recibido "quejas ante la falta de seguridad de la calle Prado Viejo, que cuenta con unos 500 metros sin aceras ni iluminación". Según sus datos, "se trata de una vía que debe soportar un elevado tránsito peatonal de aquellas personas que acuden al parque ubicado en el comienzo del camino que va hasta La Grajera, así como para ir a comprar a varias grandes superficies comerciales cercanas".

"CON EL HORARIO DE INVIERNO AUMENTA LA INSEGURIDAD"

"Debemos tener en cuenta, además, que con la incorporación del horario de invierno se adelanta la falta de luz solar y esto, unido al mal estado de la calle, genera inseguridad a los vecinos", ha indicado Antoñanzas, quien opina que "el peatón es el elemento más vulnerable dentro de la movilidad urbana, lo que lo convierte en un valor a proteger y esta calle no tiene ninguna medida de seguridad para los peatones".

A juicio de Antoñanzas, "las mejoras que solicitan estos logroñeses beneficiarían no sólo a los residentes en Avenida de Burgos, sino también a los vecinos del barrio del Arco y a los de Yagüe". La urbanización que reclaman afectaría a varios planes especiales de reforma interior de reconversión industrial (PERIs) que aún no se han desarrollado, pero el Partido Riojano entiende que "se pueden ir resolviendo cuestiones como las solicitadas por estos logroñeses, al igual que se ha llevado a cabo en otras zonas de Avenida de Burgos donde todavía no se ha ejecutado el PERI correspondiente", ha expresado el regionalista.