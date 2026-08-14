Aplazada la sesión de cine de verano en La Antigua Estación de Logroño

Nueva programación de cine de verano para La Antigua Estación - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, ante la previsión de lluvias para este sábado, 15 de agosto, ha decidido aplazar la sesión de cine de verano en La Antigua Estación.

Tal y como ha informado en nota de prensa, se ha tomado la determinación de posponer la programación, de manera que las tres películas que se habían programado se emitirán igualmente, pero una semana después.

De este modo, se ha cancelado la sesión de cine al aire libre que había programada en los jardines de María Teresa Hernández para la noche del sábado 15 de agosto y la programación empezará el sábado 22 de agosto, una semana más tarde.

El calendario comenzará el sábado 22 de agosto con 'Campeonex'; seguirá el sábado 29 de agosto con 'Wolfgang'; y finalizará el sábado 5 de septiembre con 'Los 4 fantásticos'.