Aprobado el Decreto de Convivencia buscando un "equilibrio" entre la "autoridad" y el "diálogo"

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto de Convivencia (que se publicará este jueves en el Boletín Oficial de La Rioja) buscando un "equilibrio" entre la "autoridad" de los docentes y el "diálogo", tal y como ha señalado el consejero de Educación, Alberto Galiana.

En rueda de prensa junto al portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez, tras el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones de agosto, ha puesto el acento en que el decreto regula algo que deber ser "profundamente educativo" y "nunca debe verse desde un punto de vista punitivo".

"El objetivo fundamental del decreto es generar un sistema equilibrado en el cual esté ponderado el ámbito de la autoridad del profesor pero también el valor del diálogo a través de, en algunos casos, la mediación", ha resaltado.

Del contenido ha avanzado que "se incorpora la participación de las familias de una manera muy importante". Y es que, ha dicho: "No podemos obviar que el ámbito familiar, como primeros educadores de los niños y niñas de nuestra región tiene que tener voz".

Las familia, ha visto, "tienen que tener su participación activa en la resolución de los conflictos potenciales que pueda haber", así como en la "aportación de cuantas informaciones sean necesarias para la mejor consecución de los problemas".

En cuanto a la parte de autoridad del profesorado, ha considerado que debe ser "entendida" como "moral, desde el punto de vista de su preponderancia en la participación y en el proceso de enseñanza hacia los alumnos y alumnas" y que "evidentemente tiene que estar matizada con el diálogo, no puede ser una actitud de imposición".

Dentro de las medidas dirigidas a solucionar los conflictos provocados por las conductas que perturban la convivencia en el centro, podrán llevarse a cabo, entre otras, actuaciones de mediación, o procesos educativos de compromisos de convivencia.

El nuevo decreto recoge 68 artículos estructurados en cinco títulos. El título preliminar establece las disposiciones generales, el primero se centra en la convivencia escolar, con especial atención a las estrategias preventivas y a la gestión pacífica de conflictos.

El segundo describe los derechos y deberes del alumnado y la participación y compromiso de los progenitores o personas que ejerzan la tutoría legal; el tercero pone de manifiesto los derechos, deberes y la autoridad del profesorado y finalmente el cuarto desarrolla normativamente las actuaciones y mecanismos de corrección para las conductas que perturban la convivencia en los centros educativos.