Aprobado un Decreto para la Inclusión Educativa como "paraguas normativo" sin nuevos refuerzos

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su sesión de hoy, un Decreto para la Inclusión Educativa como "paraguas normativo" ante una "laguna legal" que existía, aunque no incorpora nuevos refuerzos porque éstos "ya están hechos".

El portavoz del Gobierno de La Rioja ha informado hoy, en rueda de prensa, de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, entre los que se encuentra un decreto para "atender las diferencias" dentro del sistema educativo riojano.

Ha explicado que se busca, "a través de esta normativa, la detección y la identificación lo más temprano posible de las barreras que dificultan la presencia, el aprendizaje y la participación del alumno en toda la vida educativa".

También, "la normalización en la respuesta educativa a los alumnos que presentan algunas de estas características"; y la participación de toda la comunidad educativa.

Junto a esto, se "refuerza el área de orientación y acción tutorial que se presentan como instrumentos que promueven el desarrollo integral, la atención personalizada del alumno y el desarrollo de las capacidades, destrezas y valores de cada uno de los alumnos".

Preguntado por las herramientas, recursos y financiación que añade para ese refuerzo, ha explicado que "la aprobación de esta normativa lo que hace es corregir una laguna legal" que existía, así como "la falta de herramientas legales". En concreto, esa laguna legal, ha dicho, es que hacía falta un "paraguas normativo".

"Pero no supone por sí mismo un esfuerzo, porque los refuerzos ya estaban hechos con anterioridad, tanto en las áreas de orientación, como en las áreas de inspección como en las áreas de tutorías en cada uno de los centros", ha indicado.