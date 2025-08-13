Aprobado un nuevo expediente de contratación para el desarrollo de un gemelo digital basado en la aplicación Logroño.es

Archivo - Analítica de datos basada en la inteligencia artificial. - JUNTA - Archivo

Dotado con 312.545 euros

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado un nuevo expediente de contratación, dotado con 312.545 euros, para el servicio de desarrollo e implementación de un gemelo digital basado en la aplicación móvil Logroño.es.

La portavoz del equipo municipal, Celia Sanz, ha explicado que con este nuevo paso "el Ayuntamiento de Logroño continúa avanzando en el Proyecto Retech de Gemelos Digitales, cuyo objetivo es impulsar la gestión de servicios públicos mediante inteligencia artificial".

El contrato aprobado hoy se publicará próximamente en el Perfil del Contratante y hace referencia al servicio de desarrollo e implementación de un gemelo digital basado en la aplicación móvil Logroño.es. Prevé los gastos en aplicaciones informáticas y el mantenimiento hasta junio de 2030.

Este servicio se incluye en el área de 'Ciudadanía' del proyecto y el objetivo con el que se implementa es hacer un seguimiento de los usos que se realizan en la aplicación municipal.

A partir de las prospecciones que se hagan de los términos, de las consultas, eventos y otras búsquedas, se tratará de introducir mejoras en la aplicación orientadas a los interesas y necesidades de los ciudadanos.

El servicio se une así a otras licitaciones similares realizadas recientemente a partir del mismo proyecto en ámbitos como el riego y el alumbrado, dentro del área de 'Servicios urbanos'.

PROYECTO RETECH

El Proyecto Retech de Gemelos Digitales es colaborativo y cuenta con la participación de cinco comunidades autónomas (La Rioja, Navarra, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura), cada una desarrollando sus propios Gemelos Digitales; mientras que la coordinación general, la gobernanza y el almacenamiento de datos de la iniciativa recae en el Ayuntamiento de Logroño tras la delegación de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Este proyecto, que cuenta con una financiación para Logroño de 6,8 millones de euros gracias al apoyo de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, creará un ecosistema de innovación para empresas tecnológicas, especialmente startups y pymes, en áreas como riego inteligente, movilidad y eficiencia energética.