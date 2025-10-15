ARAG-ASAJA insta a los Gobiernos autonómicos y nacional a implementar créditos blandos para profesionales agrarios

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La central agraria ARAG-ASAJA ha solicitado al Gobierno de La Rioja y al Ministerio de Agricultura "la puesta en marcha de líneas de crédito blandas destinadas a ayudar a profesionales agrarios a continuar con su actividad".

El presidente de la organización, Eduardo Pérez, ha enviado esta mañana dos cartas, una destinada a la consejera de Agricultura y Ganadería, Noemí Manzanos; y otra la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, en las que solicita la implementación de esta modalidad de financiación.

En ellas, ARAG-ASAJA hace mención a las dificultades que atraviesan sectores como el del cereal, viñedo, frutales, etc. debido al incremento de costes de producción, la caída de precios en origen y la competencia desleal de productos importados.

"Todo ello -argumenta- está provocando que muchas explotaciones vean comprometida su viabilidad a corto y medio plazo".

Las líneas de financiación destinadas a apoyar al sector agrario "deberán incluir tipos de interés reducidos o subvencionados, periodos de carencia suficientemente amplios, plazos de amortización realistas y accesibilidad para pequeñas y medianas explotaciones".

"La implementación de este apoyo financiero deberá ser tenido en cuenta en la elaboración de los Presupuestos del ejercicio 2026 ya que la situación de muchas explotaciones así lo exige", finalizan desde ARAG.