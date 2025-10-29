Arcadio Blasco, nuevo delegado territorial en funciones de la AEMET en La Rioja

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha despedido a Paloma Castro y ha dado la bienvenida a Arcadio Blasco - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la AEMET en Aragón, Arcadio Blasco, se ha incorporado como nuevo delegado territorial en funciones de la AEMET en La Rioja, sustituyendo a Paloma Castro.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, se ha reunido esta mañana con Castro, responsable hasta ahora de la delegación de la AEMET en La Rioja y que asumirá en exclusividad la de Navarra.

Arraiz ha agradecido a Castro el "gran trabajo" realizado al frente de la AEMET en La Rioja, de quien ha destacado "su enorme pasión por la meteorología". Al mismo tiempo, ha dado la bienvenida a Blasco, deseándole mucho éxito en su nueva responsabilidad.

La delegada del Gobierno ha aprovechado este encuentro para poner de relieve la importancia de la labor de la AEMET en La Rioja, la indudable contribución de estos profesionales al servicio público y la lucha contra el cambio climático.