Arraiz y Laguna destacan que el trabajo de Policía Nacional mantiene los buenos datos de seguridad ciudadana en La Rioja

El jefe superior destaca la "imparcialidad" del Cuerpo y la delegada el incremento de plantilla y de las retribuciones a éstos

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el jefe superior de Policía Nacional en la región, Manuel Laguna, han coincidido en destacar que el trabajo policial mantiene los buenos datos de seguridad ciudadana en la comunidad riojana. De hecho, la tasa de infracciones es de 38,6 infracciones por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional.

Ambos han intervenido en el acto institucional por la celebración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, que se ha desarrollado en el Espolón de Logroño. Previamente, en la concatedral de La Redonda, y presidida por el obispo de la Diócesis riojana, Santos Montoya, se ha desarrollado una misa.

Ya, en el acto institucional, tras la entrada de la bandera de España, al paso de la interpretación del himno nacional, ha tomado la palabra Laguna, para indicar que "hoy renovamos públicamente nuestro

compromiso con la seguridad, la justicia y la convivencia, siendo además un día de alegría y orgullo para los más de 300 hombres y mujeres destinados en esta Jefatura Superior de Policía".

Personas que ha dicho con "su esfuerzo diario hacen posible que Logroño y toda la comunidad sigan siendo un referente de seguridad, convivencia y servicio público". En este punto, ha querido reconocer que la Jefatura riojana cuenta en la actualidad con 68 mujeres, "lo que supone un 22,74 por ciento de la plantilla, muy por encima del alrededor del 18 por ciento que es la media nacional".

El jefe superior ha puesto en valor que "detrás de cada uniforme hay una persona, una familia que espera en casa, con preocupaciones y sueños como los de cualquier ciudadano y, sin embargo, cada día nuestros agentes eligen estar en la calle, en las comisarías, en los dispositivos de seguridad para que otros puedan vivir con tranquilidad. Esa es la grandeza de esta profesión, da lo mejor de uno mismo sin esperar nada a cambio, salvo la satisfacción del deber concluso".

A continuación, ha destacado que Logroño en el primer semestre de este 2025 "ha vuelto a demostrar que es una de las ciudades más seguras de España, estando entre las 10 capitales de provincia con menos índice de criminalidad". Ha señalado que han descendido en 250 las operaciones penales, situando "nuestra tasa en 36,9 infracciones por cada 1.000 habitantes, 13,4 puntos por debajo de la media nacional, que está en 50,3". "Esta cifra nos sitúa en el cuarto puesto como comunidad autónoma más segura", ha añadido.

Laguna ha resaltado que "hemos sabido anticiparnos a los riesgos, reforzar la prevención y actuar con eficacia en la investigación y esclarecimiento de los riesgos". Ha indicado que "se han realizado operaciones contra el tráfico de drogas y la explotación sexual que permitieron la desarticulación de redes criminales, la liberación de víctimas y la detención de delincuentes multi-reincidentes como el llamado 'ladrón de la alcantarilla'".

"HUMANIDAD" DE LOS AGENTES

En su intervención, ha querido poner en valor "la humanidad por la que nuestros policías actúan en cada intervención", ya que, ha señalado, "no solo se trata de detener a delincuentes o de prevenir delitos, también es acompañar a una víctima en sus peores momentos, tranquilizar a un menor perdido en la multitud o tender la mano a una víctima".

"Son gestos sencillos, pero que reflejan la verdadera esencia de nuestra labor, estar al lado de las personas cuando más lo necesiten. Las actuaciones humanitarias son la mayor parte de las que realiza la Policía Nacional a diario", ha resaltado.

"IMPARCIALIDAD"

El jefe superior ha querido dejar claro que en la actuación de la Policía Nacional siempre está presenta la "imparcialidad". "La Policía Nacional sirve únicamente a la Constitución y a la ley, a los ciudadanos; nuestra imparcialidad es la garantía de la libertad y la convivencia", ha apostillado.

En este punto, ha indicado que "somos conscientes de que en ocasiones algunos pueden desear instrumentalizar la labor policial en beneficio de intereses políticos, pero quiero dejarlo meridamente claro, porque la Policía Nacional no se debe a partidos ni a ideologías, sino al Estado de Derecho y a la sociedad en su conjunto. Esa neutralidad es nuestra mayor fortaleza y es el compromiso que nos guían a nuestra plantilla".

Finalmente, ha tenido un recuerdo para las familias de los agentes, así como a los fallecidos en acto de servicio, manifestando que

"el futuro de la Policía Nacional en Logroño pasa por seguir siendo una institución cercana, moderna y eficaz, que combine la tradición de servicio con la innovación tecnológica y la formación continua".

A continuación, se han impuesto las condecoraciones al mérito policial, tanto a integrantes de la Policía Nacional, como a personas que han destacado en su contribución a la mejora de la imagen policial. Se han hecho entrega de 29 condecoraciones.

Además, se han otorgado diplomas a los jubilados con la distinción de honorarios y también reconocimiento por la excelente, estrecha y cercana colaboración con la Policía Nacional a varias empresas e instituciones.

"BIENESTAR Y CONFIANZA"

Tras ello, ha tomado la palabra la delegada del Gobierno en La Rioja

para indicar que "es un día para la celebración, pero también de reconocimiento", porque "sois los servidores públicos encargados de que la vida sea más tranquila, algo que conseguís con creces y, además, lo hacéis de forma discreta, callada, sin ruido".

Ha insistido en las buenas cifras de seguridad ciudadana, en la que "La Rioja se posiciona, una vez más, con la cuarta tasa de criminalidad más baja del país, así como que Logroño se convierte en una de las ciudades más seguras de España, al alcanzar en este primer semestre de 2025 la tasa de criminalidad de 38,6 infracciones penales por cada mil habitantes".

Alto níveles que ha apuntado "son consecuencia, sin ninguna duda, del buen hacer del Cuerpo Nacional de la Policía en La Rioja; hombres y mujeres que se dejan la piel en su trabajo cada día, sacrificándose por la seguridad y la libertad de quienes les rodean".

En este punto, Arraiz ha indicado que "la seguridad es algo más que la ausencia de peligro físico, es también la percepción de bienestar y confianza. Y, sin lugar a dudas, la Policía Nacional nos garantizan estas dos prioridades".

La delegada del Gobierno ha puesto en valor que "no hay mejor demostración para valorar vuestra profesionalidad y dedicación que la que está demostrando el Gobierno de España con el incremento de las plantillas que conformáis las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Porque tener más policías nacionales y con mejor nivel retributivo ha sido, es y será una de nuestras prioridades".

De hecho, ha destacado que "desde diciembre de 2017 y hasta julio de este año, el número de efectivos disponibles de policía nacional en nuestra comunidad autónoma ha incrementado un 11,4 por ciento, pasando de los 278 a 310 miembros del Cuerpo Nacional de Policía de La Rioja".

A ello, ha unido que a nivel retributivo, desde 2018 y hasta 2024, el incremento medio ha sido del 38 por ciento, sumando las mejoras específicas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las propias que han afectado estos años a todo el personal público".

"Estas cifras de aumento de plantilla y de subida salarial avalan, sin lugar a duda, la importancia que este Gobierno de España otorga a la seguridad en nuestro país y al Cuerpo Nacional de Policía, como garante máximo de la convivencia en paz", ha concluido Arraiz.

El acto ha finalizado con un homenaje a los policías caídos en acto de servicio y con la entonación del 'Himno de la Policía Nacional'.