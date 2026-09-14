Arranca en Varea el proyecto piloto 'AtenLo' para acercar los servicios de Policía Local y atención del 010 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño pone en marcha un nuevo servicio al ciudadano gracias al proyecto 'AtenLo' mediante el que se pretende prestar atención presencial en distintos barrios, para agilizar trámites en materia de seguridad y administrativos, por parte de agentes de Policía Local y de personal del servicio 010, estableciendo un mecanismo estable de apoyo a los vecinos y evitando desplazamientos.

En una primera fase, a modo de prueba piloto, se ha habilitado el servicio en el barrio de Varea.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado de los concejales de Interior, Francisco Iglesias, y Participación Ciudadana, Leonor González Menorca, junto a representantes de las asociaciones de vecinos de Varea, Los Lirios y La Estrella, así como de la Asociación de Jubilados de Varea, ha visitado esta mañana la nueva oficina de Varea donde se ha comenzado a prestar la atención presencial de estos servicios.

"La denominación del proyecto 'AtenLo' resume atención desde el Ayuntamiento en términos de mayor proximidad y una atención más personalizada", ha expresado Escobar.

En el nuevo servicio habilitado se ofrecerá asesoramiento, información, ayuda y acompañamiento en diferentes trámites administrativos del Consistorio.

Asimismo, se van a atender las dudas, reclamaciones, quejas y sugerencias de los vecinos y vecinas de Varea y de su entorno. Supone una dinámica nueva que persigue que el 010 se desplace a este barrio y la Policía Local también tenga un puesto estancial para atender y asesorar en la tramitación de expedientes digitales.

"Estos años hemos sido testigos de un impulso decidido por la participación ciudadana, estoy convencido de que la ciudad es más fuerte cuando sus vecinos sienten que su opinión cuenta y perciben que su calle es el motor del cambio", ha manifestado Escobar.

El 'Proyecto AtenLo', ha explicado el alcalde, es una iniciativa pionera con la que "queremos ofrecer los servicios que presta Policía Local y el servicio 010 en la puerta de casa, para agilizar este tipo de trámites, mejorar la calidad de la atención al ciudadano y evitar desplazamientos".

Se trata de "articular un nuevo mecanismo de asesoramiento en cada barrio con el que descentralizamos los servicios que ofrece el Consistorio y acercamos la administración municipal, descongestionando a su vez el 010", ha señalado.

PROYECTO PILOTO EN VAREA

'AtenLo' establece una herramienta de apoyo para la gestión de trámites administrativos entre los ciudadanos y la administración municipal. El primer punto se ha abierto hoy en una primera fase como proyecto piloto, con el objetivo de que progresivamente se pongan en marcha nuevas ubicaciones de atención en diferentes barrios de la ciudad, como será el barrio de Yagüe y en la Comisaría de Villegas. De hecho, Escobar ha puntualizado que "este es un proyecto piloto, pero puede ser el embrión de algo más ambicioso en los próximos años si la experiencia es fructífera".

La atención del primero de estos puntos se va a prestar en el Centro Social de Varea, ubicado en la calle Artesanos, 2. El horario de atención al público será de 10 a 13 horas, lunes y jueves, y estará atendida por un profesional de Policía Local y otro de la empresa que gestiona el servicio 010.

Una vez validadas las líneas generales del proyecto piloto, se plantearán las adecuaciones formales precisas en la estructura de la Policía Local, que se reflejarán en el Plan Director de Interior que se está elaborando.

Los diferentes puntos de información de la ciudad se irán acordando paulatinamente con las asociaciones de vecinos de cada barrio, así como los agentes sociales y económicos de la zona de influencia.

Los servicios que se van a prestar en los puntos de 'AtenLo' de atención al ciudadano corresponden, por un lado, al área de seguridad ciudadana y en este caso serán atendidos por el agente de Policía Local:

-Atención presencial en cuestiones no urgentes del área de Policía Local, como recepción de comunicaciones y otros trámites.

-Información sobre ordenanzas municipales, especialmente en materia de convivencia.

-Información sobre incumplimientos e infracciones y para la prevención de delitos.

-Reuniones sobre seguridad ciudadana con el tejido asociativo de la zona.

-Recepción de sugerencias y propuestas para mejorar el servicio de Policía Local en ese barrio.

Por otro lado, en el ámbito de atención al ciudadano, se prestarán gestiones y asesoramiento presencial de la mayor parte de los trámites que actualmente se desarrollan en el servicio 010 ubicado en el patio central del Ayuntamiento:

-Presentación de quejas y sugerencias, que hasta ahora estaba centralizado en el Consistorio.

-Tramitación de ayudas y convocatorias municipales, así como instancias municipales de manera virtual.

-Información sobre trámites, requisitos y realización de gestiones de procedimientos municipales habituales.

-Apoyo en la utilización de medios telemáticos para personas no habituadas a su uso.

MECANISMO ÁGIL Y ESTABLE PARA TRASLADAR NECESIDADES DE LA ZONA

El principal cometido de estos puntos es garantizar la mejor atención a los vecinos y vecinas de Logroño, de forma ágil y eficaz, pero al mismo tiempo, se persigue también obtener información directamente de los ciudadanos de cada barrio, un feedback que resultará útil y relevante sobre necesidades y cuestiones de las áreas de Policía Local, Bomberos o Protección Civil, de forma que se puedan trasladar propuestas que resulten de interés.

"Detrás de todo este esfuerzo por acercar los servicios municipales a los barrios hay un enorme trabajo detrás de los funcionarios municipales que son los que han hecho posible este proyecto piloto que han entendido que lo primero es el ciudadano", ha concluido el alcalde.