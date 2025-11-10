Artefacto 2025 convierte Logroño en el epicentro del talento joven del 13 al 15 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival Artefacto 2025 convertirá a Logroño en el epicentro del talento joven del 13 al 15 de noviembre, contando con más de una veintena de propuestas artísticas que se presentarán bajo el lema 'Explota tu diferencia'.

La concejala de Juventud, Laura Lázaro, junto con el director general de Servicios Sociales, Jesús Esteban, ha presentado este lunes la iniciativa, que se consolida un año más como un escaparate de referencia para que jóvenes creadores de la ciudad compartan sus propuestas más innovadoras, destacando que "el objetivo de Artefacto es visibilizar y fomentar la creatividad de los jóvenes artistas de Logroño".

En esta edición, el festival reúne una amplia variedad de disciplinas y ofrece una programación que incluye talleres abiertos y gratuitos, conciertos de distintos géneros musicales, performance, un desfile de moda en Portales y una conferencia sobre cosplay, una de las manifestaciones culturales más actuales.

"Todas ellas protagonizadas por la juventud logroñesa" ha añadido Lázaro. El lema de esta edición, 'Explota tu diferencia', se convierte en el hilo conductor para reflexionar sobre tendencias, influencias, rebeldías y modos de expresión contemporáneos.

Por último, la edil ha señalado que "Artefacto busca también generar un entorno que favorezca la participación, la innovación y la creación de redes entre jóvenes artistas".

PROGRAMACIÓN.

Jueves 13 de noviembre: 18:30-18:45h. Inauguración a cargo del actor Miguel Jorge; 18:45-20:00h, Taller de comic para aprender a construir una historia visual: desde la idea y el guion hasta el diseño de personajes y la composición de página; 18:45-20:00h, Casting para 'La Vida es mágica' de Claudio Aracena, el objetivo es encontrar actores, gente de circo y bailarines para grabar un tráiler; 18:45-20:45h, Taller 'Pintando moda' en el que se pintará sobre telas. Al día siguiente los modistos coserán dos vestidos para la pasarela del sábado; y 20:00-21:00h, Concierto de Montalbo, banda de rock alternativo con aires noventeros.

Viernes 14 de noviembre: 16:30-18:30h, Taller 'Diseña tu propio personaje y su historia en un fanzine autoeditado'; 18:30-19:45h, Actuación de A.L.B.A.L. by Mario Manso, una acción sonora que se despliega entre la música experimental, el cuerpo performático y la escultura; 18:30-20:00h, Taller de comic (2ª parte); 20:00-21:00h, Conferencia Cosplay donde se hablará sobre qué es el cosplay, sus raíces y su desarrollo como manifestación artística y cultural; 20:00-21:00h: Concierto de diferentes artistas -con El Porra, Lil Maister, Vionix, Victoria Ríos y Matías Carreras-.

Sábado 15 de noviembre: 11:00-13:00h, Taller práctico de nivel básico donde los asistentes aprenderán a manipular goma EVA, creando un adorno o accesorio sencillo; 11:00-12:30h, Taller de comic (3ª parte); 13:00-14:00h, Taller diseña tu propio personaje y su historia (2ª parte); 18:30-19:45h, Concierto de Claire Victoria Roberts & Gonzalo Zapata forman un dúo donde el violín, la voz y el piano se entrelazan entre el folk y el jazz.

Cerrará el festival, este mismo día a las 19,30 horas, el Desfile 'Logroño es moda' en el que participarán profesionales locales, estudiantes locales, y profesionales nacionales con el objetivo de reivindicar la moda no solo como su función básica y primordial, sino como expresión artística.

Durante los tres días, el Bachillerato de Artes del IES Batalla de Clavijo realizará una intervención artística en el escaparate de La Gota de Leche.