La artista Sofía Moreno reflexiona en 'Creciendo entre grietas' sobre espacios olvidados y su recuperación a la vida - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) ha inaugurado la exposición 'Creciendo entre grietas', una propuesta de la artista Sofía Moreno que, mediante técnicas innovadoras e incluso errores, propone una exploración visual de la herida, sobre espacios olvidados y sobre el proceso de su recuperación como nuevas formas de vida.

La muestra, que se puede visitar desde hoy y hasta el 10 de mayo en la sala Mar de Palabras del CCR, forma parte del ciclo expositivo 'Sustratos', que nace con el objetivo de explorar prácticas artísticas contemporáneas ligadas al territorio.

Un objetivo que se busca lograr a través de proyectos individuales que muestran distintas formas de habitar, observar y transformar el entorno desde lo periférico, lo artesanal y lo colaborativo.

'Creciendo entre grietas' es la segunda exposición de este ciclo después de haber podido disfrutar de la muestra 'Conjunto de todos los estados posibles', de Carlos Zorromono.

El acto de inauguración ha contado este viernes con la presencia del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y de la propia Sofía Moreno, así como con Fabiola Pérez, de la Asociación El Colletero y Raquel Ramírez, de la Asociación PANAL. Ambas asociaciones respaldan el colectivo de artistas Espaciocomün al que pertenece la autora.

Durante la inauguración, el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha destacado que "esta exposición refleja el nuestro compromiso con el arte contemporáneo y con propuestas que invitan a la reflexión social y medioambiental, acercando la cultura a todos los ciudadanos desde una mirada innovadora y comprometida".

REFLEXIÓN ECOFEMINISTA SOBRE LA HERIDA Y LA REPARACIÓN.

En 'Creciendo entre grietas', Sofía Moreno (1995) propone una exploración visual en torno a la idea de la herida y la reparación desde una perspectiva ecofeminista, invitando al público a observar los desperfectos (grietas, fisuras, espacios abandonados o ruderales) como lugares en los que aún es posible el cuidado, la regeneración y la transformación.

El proyecto reúne fotografías de gran formato, pinturas, collage, bordado sobre fotografía, intervenciones realizadas con taladro fresador sobre papel cerámico y elementos escultóricos elaborados con papel reciclado y materiales encontrados.

Parte de estas piezas han sido producidas en el marco del Premio para la creación artística 2024 del Ayuntamiento de Logroño. El conjunto se completa con obras de nueva creación y una instalación-acción colectiva desarrollada específicamente para el CCR.

En la obra de Moreno, el bordado funciona como una sutura que atraviesa la imagen y cicatriza sus roturas, mientras que las líneas quemadas evocan los recorridos que los escarabajos barreneros dibujan en la corteza de los árboles.

Estas marcas generan trazos que recuerdan a galerías de hormigueros o termiteros, construyendo una cartografía orgánica situada entre lo natural y lo artificial.

Uno de los materiales centrales del proyecto es el papel cerámico, compuesto por tierra prensada entre capas de celulosa, que actúa como soporte y como parte de la composición. Muchas de las obras se presentan en dípticos, generando composiciones ligeras y sutiles.

'Creciendo entre grietas' propone revisitar los espacios olvidados y observar cómo, incluso en ellos, pueden surgir procesos de cuidado, transformación y nuevas formas de vida.

Moreno ha añadido tres acciones que se van a realizar de forma paralela a la muestra: para empezar, esta misma tarde, a las 19 horas, en la inauguración oficial, "con una acción participativa con un solidago que traemos con Pedro el Gardenista, que me ha conseguido una planta de tallo duro que se puede insertar en las grietas que tenemos naturalmente presentes en este suelo de 'Mar de Palabras'".

"Vamos a invitar a las personas que vengan a que cojan una pieza del solidago y la inserten en los huecos que encuentren, haciendo notar esas grietas, haciendo literalmente que las grietas se abran a la vida", ha detallado.

En segundo lugar, el día 18 de abril, con la escritora riojana Virginia Ruiz, "queremos hablar de la grieta como el proceso creativo", recordando que la autora "tiene un libro que se llama 'Lo que crece en las grietas', que casualmente se publicó en 2024 también, cuando nacía este proceso en mi cabeza".

"¿Qué nos lleva, qué preguntas nos han llevado a entender la grieta como algo de inspiración, desde lo humano y desde el espacio, desde la naturaleza? Vamos a hacer un coloquio que será un audioguía que pondremos a disposición de todas las personas a futuro", ha apuntado Moreno.

Y por último, el día 9 de mayo "haremos un paseo botánico con María Barco, divulgadora y científica también riojana, que empezará aquí e iremos hasta la ribera viendo las plantas ruderales que tenemos en este tránsito".

"Van a ser tres acciones que nos van a ayudar a entender un poco más lo que ha sido creciendo entre grietas y esperamos que eso nos ayude a entender un poco más esta sensibilidad", ha reseñado.

LA ARTISTA.

Sofía Moreno Domínguez es doctora en Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano por la Universidad de Deusto, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y Máster en Dirección de Proyectos de Ocio.

Su trayectoria combina creación artística, investigación y gestión cultural, con especial atención a los procesos participativos, el desarrollo de audiencias y el arraigo territorial desde una perspectiva crítica contemporánea.

En 2022 recibió la beca SYLFF (The Tokyo Foundation) para su investigación doctoral y su trabajo ha sido reconocido con el Premio Joven del 13º Certamen Nacional de Pintura del Parlamento de La Rioja.

Ha desarrollado residencias artísticas vinculadas a crisis ecosociales en distintos contextos europeos y en 2024 fue nombrada Changemaker por Culture Action Europe y el Parlamento Europeo.

Moreno forma parte del colectivo Espaciocomün, proyecto de economía social y solidaria promovido por PANAL y El Colletero, y es miembro de la REACC (Red de Agentes de Cultura Comunitaria) y de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales.