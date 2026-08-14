ASAJA considera que en Rioja "sobran" bodegas que tratan de "cuadrar cuentas" a costa de viticultores

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LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos (ARAG-ASAJA) ha denunciado que en la Denominación de Origen Calificada Rioja "sobran" bodegas que tratan de "cuadrar sus cuentas" a costa de los viticultores.

Tras la presentación de los últimos datos del Observatorio de Precios Agrarios de La Rioja correspondientes al año 2025, ARAG-ASAJA ha exigido a las bodegas que los precios de compra de la uva "reflejen de forma real los costes de producción y las elevadas exigencias de calidad que soportan los viticultores".

En nota de prensa, ha considerado que las cifras conocidas ponen "negro sobre blanco la cruda y dolorosa realidad económica de las explotaciones vitícolas" y deben traducirse en una respuesta por parte de las bodegas a la hora de fijar los precios de la vendimia 2026.

La organización profesional agraria ha recordado que el viticultor "no produce de cualquier manera ni puede incrementar libremente su producción para compensar unos precios bajos".

De hecho, ha añadido, debe cumplir los parámetros de calidad establecidos por la DOCa Rioja, ajustarse a los rendimientos fijados por el Consejo Regulador y asumir tratamientos, mano de obra, maquinaria, controles y todas las labores necesarias para obtener una uva acorde con las exigencias de Rioja.

"Lo mismo que las bodegas exigen al viticultor calidad, rendimientos determinados y el cumplimiento de unas condiciones de producción muy exigentes, ARAG-ASAJA reclama que, si se exige una uva de calidad, hay que pagarla como tal", ha clamado.

Ha resaltado cómo "se habla continuamente de defender la calidad de Rioja, pero esa calidad empieza en el viñedo". Para el sindicato, "las bodegas tienen que asumir su responsabilidad y pagar precios que remuneren el esfuerzo económico que realizan los viticultores".

Por ello, la organización agraria ha exigido a las bodegas que tengan en cuenta los costes "reales" de producción, la reducción de rendimientos y el valor añadido de la calidad a la hora de establecer los precios de compra de la uva de esta próxima cosecha.

ARAG-ASAJA ha resaltado cómo, tras seis campañas con precios de ruina, "son muchos los viticultores que han abandonado su explotación y otros tantos que se plantean hacerlo".

"De hecho, la demostración de la pérdida de rentabilidad no solo es palmaria sino dramática, pues no hay más que comprobar la salida de viticultores y de jóvenes del sector en los últimos años y ni qué decir del abandono del cultivo de muchos viñedos", ha afirmado.