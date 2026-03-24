ATRADIS reclama medidas "urgentes y específicas" para el transporte ante efectos de la guerra y no descarta movilizarse

Camiones. Transporte por carretera. Trailer - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación ATRADIS, integrada en la FER, ha advertido este martes de "la situación de absoluta indefensión en la que se encuentra el sector del transporte profesional tras la entrada en vigor del paquete de medidas anticrisis del Gobierno".

Algo de lo que alertan ya que "a pesar de la rebaja del IVA y del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos, la realidad en los surtidores confirma que las grandes petroleras han elevado sus precios de referencia en menos de dos días".

De este modo, se ha "neutralizado cualquier alivio en los costes de explotación de los transportistas, según ha podido constatar la Asociación de la información facilitada por las principales petroleras para el cálculo de los precios a aplicar a los transportistas en su red de gasolineras".

Desde ATRADIS se recuerda que "estas rebajas impositivas tienen un diseño orientado fundamentalmente a los consumidores particulares".

Y subrayan que, para el transporte profesional de mercancías y viajeros, "estas medidas resultan ineficaces si no existe un control estricto sobre las operadoras que evite una transferencia directa de los fondos públicos hacia sus cuentas de resultados".

En este sentido, la Asociación lamenta que "el esfuerzo fiscal del Estado esté sirviendo, en la práctica, para que las petroleras incrementen sus márgenes de beneficio a costa tanto de los consumidores particulares y profesionales como del propio erario público".

"Asistimos a una subida de precios que se ha 'comido' la rebaja fiscal antes incluso de que los transportistas pudieran notar un respiro en sus cuentas", se señala desde ATRADIS.

Y se añade que "mientras el Ejecutivo centra su estrategia en medidas de alivio generalista, los profesionales seguimos atrapados en unos precios de referencia que no dejan de escalar, lo que nos sitúa al borde de la inviabilidad económica".

Ante la ineficacia de las medidas actuales para contener los costes reales del sector, ATRADIS exige al Gobierno "una vigilancia estricta de los criterios de fijación de los precios de referencia aplicados por las operadoras desde la aprobación del Decreto".

Pero debe ir unido, reseñan, "de la aprobación de un paquete de medidas urgente y específico para el sector del transporte por carretera, que alivie la situación crítica que atraviesa desde el inicio de la guerra de Irán y la consiguiente escalada incontrolada de los precios de los carburantes, ya que de lo contrario la estabilidad de la cadena de suministro se verá comprometida de manera inminente".

Además, advierten de que "no descartamos posibles movilizaciones y protestas masivas ante el descontento generalizado de transportistas autónomos y empresas que ven peligrar su supervivencia si el Gobierno no da una respuesta concreta antes de este viernes 27 de marzo".