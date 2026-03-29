El Auditorio del Ayuntamiento de Logroño acogerá el 25 de abril un concierto a beneficio de Proyecto Hombre La Rioja

LOGROÑO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio del Ayuntamiento de Logroño acogerá el sábado, 25 de abril, a las 19,00 horas, otra edición del concierto anual solidario a beneficio de Proyecto Hombre La Rioja. En esta edición actuarán Los yankos, Los Átomos y Miguel y Luis Miguel.

En el acto de presentación han participado la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, el presidente de Proyecto Hombre La Rioja, David García, el patrono de la entidad, Eugenio de la Riva y los representantes de las formaciones musicales Fernando Ortíz Urbina, de Los Yankos, y Oswaldo Moreno, de Los Átomos.

En su intervención, la concejala de Servicios Sociales ha destacado que este concierto, en el que colabora el Ayuntamiento de Logroño, "es una gala muy especial con un fin que, desde luego, merece la pena. Es por esto, que me gustaría invitar y motivar a los logroñeses y a los riojanos, a que acudan a este evento porque estoy segura de que no solo van a llevarse la sensación de estar apoyando una buena causa, sino que, además, van a disfrutar de un rato inolvidable".

Asimismo, Patricia Sainz ha subrayado que "esta asociación, con más de 35 años de experiencia, está en una continua adaptación a las nuevas necesidades que, en el mundo de las adicciones, con o sin sustancia, van surgiendo. Ellos, con su profesionalidad y humanidad, trabajan para que todos los afectados puedan tener una segunda oportunidad".

En este sentido, ha continuado la concejala, "gracias a esta iniciativa se recaudan fondos para ayudar a financiar los programas que se llevan a cabo desde Proyecto Hombre La Rioja para el tratamiento y la rehabilitación de personas con adicciones, así como programas de orientación y atención a personas del entorno socio-familiar y talleres y actividades de prevención y sensibilización dirigidos a toda la ciudadanía".

Las entradas para esta actuación solidaria se pueden adquirir por 8 euros en la sede de Proyecto Hombre La Rioja (Paseo del Prior, 6) y en las Librerías Santos Ochoa ubicadas en Calvo Sotelo, 19 y Gran Vía, 55.