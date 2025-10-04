El Aula Medioambiental de La Grajera inicia octubre con un taller de observación de aves para este fin de semana

Archivo - El Aula Didáctica de La Grajera - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera abre su programación de octubre un taller de observación de aves que se celebrará este fin de semana. Una actividad gratuita y familiar que combina aprendizaje y contacto directo con la naturaleza.

En concreto, la actividad tendrá lugar el sábado 4 y el domingo 5 de octubre en dos turnos por día, el primero a las 11,15 horas y el segundo de 12,30 horas. La propuesta incluye dos partes complementarias.

En primer lugar, en el Aula Didáctica de La Grajera, los más pequeños podrán disfrutar de un taller relacionado con las aves y, a continuación, las participantes se trasladarán al observatorio, situado unos metros más abajo en el Camino de Santiago, donde, con ayuda de telescopio y prismáticos, podrán identificar algunas de las especies más representativas de la zona.

Además, estarán disponibles diversas publicaciones especializadas para los que quieran profundizar. Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de internet en el enlace https://www.giglon.com/evento/observacion-de-aves-logro-o, o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, además de itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.

Próximos talleres del mes de septiembre

11 y 12 de octubre: Fotografía La Grajera.

18 y 19 de octubre: Construcción con materiales reciclados.

25 y 26 de octubre: Cuentacuentos sobre la energía.