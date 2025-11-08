El Aula Medioambiental de La Grajera se transforma este fin de semana en una cueva de Altamira

Archivo - El Aula Didáctica de La Grajera - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera se convertirá este fin de semana en una cueva de Altamira con motivo del taller 'Pequeños artistas prehistóricos', una actividad dirigida a todas las edades que invita a sentir la naturaleza como lo hicieron nuestros antepasados.

En concreto, la actividad tendrá lugar el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre, y contará con dos turnos por día, el primero a las 11,15 horas y el segundo de 12,30 horas. Cada sesión tendrá una duración de 1 hora y 15 minutos.

Los participantes podrán sumergirse en una experiencia creativa que transformará el espacio del aula en una auténtica caverna prehistórica. Durante el taller, los participantes se pondrán "en la piel" de los hombres y mujeres de las cavernas para decorar y ambientar el aula como si fuera una cueva.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de internet en el enlace https://www.giglon.com/evento/pequenos-artistas-prehistoicos..., o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, además de itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.