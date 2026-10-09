El Aula Medioambiental de La Grajera visita este fin de semana el observatorio

Aula Medioambiental de La Grajera - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera celebra el puente de la Virgen del Pilar con una visita al observatorio. La actividad tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de octubre, en dos turnos: a las 11,15 y a las 12,30 horas, y tendrá una duración de una hora y quince minutos. Con motivo de la celebración del día mundial de las aves migratorias, el Aula Medioambiental de La Grajera se acerca al observatorio para contemplar más de cerca estos fascinantes animales.

Desde el Aula Medioambiental se aportarán telescopios y prismáticos. Tanto los menores como los adultos que los acompañen que quieran participar en la actividad, deben reservar su plaza para asistir al taller en la web https://logrono.es/-/visita-al-observatorio o llamando al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 11,00 a 14,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.