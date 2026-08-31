Autorizados 1,86 millones de euros para la adquisición de 115.350 dosis de vacunas de la gripe para la campaña 2026-2027

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LOGROÑO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha autorizado la inversión de 1.858.357,28 euros en la adquisición de 115.350 dosis de vacunas frente a la gripe estacional destinadas a la campaña de vacunación 2026-2027. El Gobierno ha tomado esta decisión en la obligación debida de actuar con carácter previsor para garantizar el suministro de las vacunas necesarias con las que proteger a la población riojana.

En el caso de las personas de 60 o más años y de quienes convivan en instituciones cerradas se adquirirán 95.000 dosis distribuidas en dos lotes, por un importe total de 1.466.400 euros. El contrato se tramitará a través del acuerdo marco estatal al que está suscrita la Comunidad Autónoma, que fija las condiciones de la adquisición de estas vacunas.

Por su parte, el Gobierno regional invertirá 391.957,28 euros en la adquisición de 20.350 dosis de vacunas intranasales (es una forma de inmunización en pulverización en la nariz que evita los pinchazos) destinadas a niños y niñas con edades comprendidas entre los de 2 y los 13 años.

La gripe es una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias causada por el virus del genero Influenza, cuya mayor incidencia se produce en la época de otoño-invierno. La vacunación tiene como objetivo reducir la morbimortalidad, así como disminuir el impacto que esta enfermedad supone en la sociedad riojana.