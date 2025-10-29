AV.- Logroño tendrá en 2026 casi 197 millones para un Presupuesto "realista, previsible, social y transformador"

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño contará en el próximo ejercicio 2026 con un Presupuesto de casi 197 millones -196.980.000 euros, en concreto-. Un proyecto de cuentas para el Ayuntamiento de la ciudad que, como ha avanzado este miércoles el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, es "realista, previsible, transformador para la ciudad y profundamente social, con el foco puesto en los logroñeses".

En sus palabras, se trata de un presupuesto -que ha afirmado que va a estar en vigor para el 1 de enero"- que nace "para el año 2026, pero con la vista puesta con ambición en los próximos ejercicios, con ambición, para dar salida a un futuro que hay que seguir construyendo".

En líneas generales, el montante final de las cuentas baja un 2 por ciento sobre los más de 200 millones del año pasado, como ha explicado Escobar, por "la reducción de deuda" y porque hay proyectos plurianualizados "en los que el mayor esfuerzo se está haciendo este año, y para el próximo ya no hace falta tanto".

Entre otras cifras, ha reseñado el primer edil logroñés una inversiones "realistas y útiles" que ascienden a 17,14 millones, para "continuar con los principales proyectos de ciudad que estamos ejecutando y que nos están permitiendo avanzar a un Logroño más verde, dinámico e inclusivo".

Precisamente dentro de esas inversiones, ha citado las relacionadas con el ciclo del agua -Barranco de Oyón y El Horcajo-; la "culminación" de La Villanueva con las calles San Gil y San Roque; la renovación del Mundial 82; el desarrollo del Proyecto 1521; la nueva rotonda de Vara de Rey con Avenida de España; o la continuación del Plan Municipal de Vivienda y del centro intergeneracional de la antigua estación de autobuses.

