AV.- El PR+ propone "un giro de 180º" en las fiestas de Logroño tras el "fiasco" y el "caos" de los Sanmateos 2025

Antoñazas critica "improvisación" y "contratación a última hora" de algunos de los principales actos de los festejos de este año

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha planteado este lunes "un giro de 180º" en las fiestas de Logroño, tras el "fiasco" y el "caos" de los Sanmateos 2025, que se han desarrollado en la ciudad entre el 20 y el 26 de septiembre.

En rueda de prensa, el edil regionalista ha calificado en general las fiestas recién finalizadas como "de mínimos, poco ambiciosas y nada novedosas" en su programación.

"El Gobierno municipal ha vuelto a suspender", ha asegurado, criticando la "improvisación" y "la contratación a última hora" de algunos de los principales actos de los festejos de este año, que cifrado en 77.000 euros "a menos de 24 horas del cohete".

Y, en cuanto a las propuestas para el futuro de los Sanmateos, ha reclamado más atención "al folclore, a la cultura de la vendimia y a la participación ciudadana", por lo que ha reclamado al alcalde que "reestructure la Concejalía de Promoción de la Ciudad" y que se cree un grupo de trabajo con todos los implicados para abordar las fiestas de 2026.

