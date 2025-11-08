Avanza el proceso de licitación para la venta de ocho viviendas en el Casco Antiguo de Logroño

LOGROÑO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proceso de licitación para la venta de ocho viviendas en el Casco Antiguo de Logroño continúa avanzando en tiempo y forma conforme a los plazos administrativos.

Tras el estudio y la valoración de las 38 ofertas recibidas, la Mesa de Contratación Municipal ha propuesto a siete adjudicatarios para las ocho propiedades por una cuantía total de 417.770,37 euros.

Una vez requerida la documentación pertinente a los adjudicatarios, se procederá a formular la propuesta de adjudicación de cada vivienda, que competerá al órgano de contratación municipal, la Junta de Gobierno Local.

Las propiedades se encuentran ubicadas en las calles Portales, Albornoz, Marqués de San Nicolás, Carnicerías, Rodríguez Paterna y Avenida de Viana.

El proceso de enajenación de estas viviendas, que se ha realizado en pública concurrencia y a la oferta más ventajosa económicamente, tenían precios de salida entre los 3.213,6 y los 130.054,44 euros, dada la disparidad de los bienes.

Este proceso de enajenación forma parte de las diversas fórmulas contempladas en el Plan Municipal de Vivienda para la puesta a disposición de los vecinos de inmuebles disponibles a tal efecto.

De hecho, entre las cláusulas que rigen el proceso se concreta que "no podrán ser destinados durante el plazo de 50 años a apartamentos turísticos". Los futuros propietarios de estos inmuebles podrán acogerse, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases, a la línea de subvención para la rehabilitación del Centro Histórico.