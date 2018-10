La aventura de Kike y Lola podría finalizar el lunes, aunque la campaña de captación durará un mes más

Publicado 08/08/2018 12:45:11 CET

"Kike es muy tenaz; es capaz de llegar cojo a Santiago"

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 750 kilómetros, de Roncesvalles a Santiago, y treinta etapas. La aventura de Kike y Lola podría finalizar el lunes, aunque la campaña de captación de fondos para investigar la Atrofia Muscular continuará un mes más.

Pendiente de su avance cada día, Paula Fernández, mujer de Kike y madre de Lola, ha relatado a Europa Press cómo la pareja, en su última conversación con ella, estaba ya llegando a Sarria, los últimos cien kilómetros hasta Santiago de Compostela.

El pasado 15 de julio, Kike y su hija Lola (de cinco años) se embarcaron en una aventura con la mente puesta en una niña de dos años (su sobrina y prima) y la intención de dar a conocer la enfermedad denominada AME (Atrofia Muscular Espinal).

Un segundo objetivo era recaudar fondos para que se pueda investigar este enfermedad y, de este modo, conseguir una cura. La odisea lleva ya recaudados casi 5.000 euros, pero aún se pueden hacer aportaciones y será así hasta finales de septiembre. El deseo es alcanzar los diez euros por kilómetro recorrido.

Ahora se encuentran emocionados, contentos pero, también, en el tramo más duro. A Kike le están pasando factura los dolores musculares en una de las piernas, aunque con la esperanza de que, esta tarde, la visita a un fisio pueda suponer llegar hasta Santiago. "Kike es muy tenaz; es capaz de llegar cojo a Santiago", ha asegurado Paula.

Han llegado a conseguir 1.200 seguidores en Facebook; un alcance mayor al que se esperaran; que los peregrinos hicieran correr su historia; recaudar fondos... todo con "un chico haciendo el Camino de Santiago mientras empuja un coche" (Lola va en silla parte del trayecto).

El "mejor momento y el más emotivo" (de muchos) llegó cuando una familia de Pamplona les invitó a su casa y compartió con ellos cómo habían perdido a su hijo por la Atrofia Muscular Espinal. Poder darles "apoyo moral" fue muy especial para Kike. También el desayuno que se organizó en Logroño, donde algunas personas les acompañaron un tramo.

Lola "está feliz, se ha hecho a la rutina; está disfrutado las cosas importantes que le está enseñando su padre". "Yo soy su madre y, a veces, me da rabia que no se peine, pero está aprendiendo que las cosas importantes de la vida no son si va bien vestida o peinada, sino la experiencia y la gente que está conociendo", ha dicho.

Se pueden hacer las donaciones a la Fundación Fundame, mediante la web de crowdfunding kukumiku.com (aquí); y en el Banco Santander en el número de cuenta ES 35 0049 5473 9429 1664 8456, poniendo en el concepto 'Dos Ramos en el Camino'.

AME

"La AME hace que niños como nuestra prima pierdan la fuerza de su musculatura progresivamente y con ello la posibilidad de andar, comer o respirar por sí solos", explica Lola en la página de crowdfunding.

Y añade: "Hasta hace muy poquito NO existía un tratamiento que la detuviera (ni mucho menos que la curase) ahora el panorama se está revolucionando y hay mucha historia por escribir para ellos ¡es el momento de ir a por todas!".