El Ayuntamiento afirma que las obras de la antigua estación de autobuses se ejecutan "con todas las garantías legales"

Archivo - Obras del centro intergeneracional de la antigua estació - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Respecto a la nota de prensa enviada por el Grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Logroño relativa a las obras en la antigua estación de autobuses, el Ejecutivo local señala que "las afirmaciones realizadas son totalmente falsas". Las obras "se están ejecutando con todas las garantías legales al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 243.2)".

Tal y como se ha ido explicando "las obras se están desarrollando con los plazos establecidos y la financiación europea de esta actuación está garantizada". Para el Gobierno local, el Partido Socialista "está adoptando una actitud totalmente irresponsable, con mentiras que solo pretenden confundir y embarrar un proyecto transformador para la ciudad".

Además, sus afirmaciones suponen "una falta de respeto al trabajo de los técnicos municipales y a la empresa adjudicataria de la obra". El Ejecutivo lamenta que "el principal grupo de la oposición dañe así los intereses de los logroñeses".