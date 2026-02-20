El Ayuntamiento confirma que el servicio de Policía Local de la Comisaría de Villegas se está prestando con normalidad - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Policía Local en la Comisaría de Villegas "se está prestando con normalidad en la zona desarrollando las habituales funciones de prevención de actos delictivos en materia de seguridad por parte de los agentes de Policía Local", tal y como asegura el Ayuntamiento de Logroño.

Así, las patrullas destinadas a la comisaría continúan realizando su trabajo tanto a pie como en vehículos. La atención al ciudadano también está garantizada puesto que el teléfono de la comisaría de Villegas está desviado a la centralita de la comisaría de Ruavieja donde también se presta la atención presencial.

Actualmente los técnicos municipales trabajan en la solución y las actuaciones necesarias para solventar lo antes posible los problemas que se han originado en la sede de la comisaría de Villegas y que no permiten ofrecer de un modo óptimo la atención al público por parte de los agentes destinados en esta sede.

Durante este tiempo, el videoportero automático de la comisaría de la calle Villegas permanece conectado con las dependencias de la Jefatura Superior de Policía Local, en la calle Ruavieja y abierta al público las 24 horas, por lo que la atención a la ciudadanía está garantizada.