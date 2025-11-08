El Ayuntamiento desarrolla las labores de poda del arbolado de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño desarrolla las labores de poda del arbolado de la ciudad, que se extenderán aproximadamente hasta finales del mes de febrero y que afectan a más de 20.000 unidades (sin contar con podas excepcionales) en las calles y los espacios verdes de la capital riojana.

Todas las podas que se realizan en la ciudad de Logroño van encaminadas al respeto de la forma natural de los árboles y a corregir posibles problemas de podas mal realizadas, excepto en aquellos ejemplares que por su situación o sus características específicas necesiten otro tipo de poda definida por la unidad de Ciudad Circular o por necesidades derivadas de sanidad vegetal, seguridad, interferencias (fachadas, alumbrado público, gálibo...) y estructura heredada del árbol (cabezas de gato).

La poda de recorte comenzó en octubre, con la especie Ligustrum japonicum, en la que la actuación que se realiza consiste principalmente en acortamiento de ramas para evitar interferencias, compensar la copa y control de fructificación.

Algunos espacios donde se ha desarrollado esta actuación son las calles Horno, Plaza Amós Salvador, Avenida de la Solidaridad o plaza Fuente Murrieta).

En cuanto al resto del arbolado, se ha comenzado con las labores de poda en esta primera semana de noviembre con la parada vegetativa para garantizar el reservorio de reservas del árbol. Se estima que las labores se finalizarán a finales del mes de febrero.

Las primeras frondosas de hoja caduca en las que se está interviniendo se ubican en El Espolón, Glorieta del Doctor Zubía, Gonzalo de Berceo, San Antón o plaza Escultores Rubio Dalmati y Narvaiza.

Por su parte, las podas de mantenimiento de los colegios públicos se realizarán durante las vacaciones navideñas, con el objetivo de no interferir en el funcionamiento cotidiano de los centros.

Las operaciones especiales de reformados, terciados y otros, salvo en casos excepcionales en los que exista riesgo de accidente, se realizarán al finalizar este periodo de podas, siempre antes del inicio de actividad vegetativa del arbolado.