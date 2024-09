Ayuntamiento y feriantes trabajarán para facilitar "de otra manera" la gratuidad para las personas con discapacidad

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y la Asociación de Feriantes de La Rioja trabajarán para facilitar "de otra manera" que, en los Sanmateos del año próximo, las personas con discapacidad puedan acceder de forma gratuita a las atracciones, después de que en estas fiestas, esa posibilidad se haya tenido que eliminar ante los abusos detectados.

En concreto, se ofrecía a las personas con discapacidad, así como a una persona como acompañante, la entrada gratuita en las atracciones, además del acceso mediante una 'fila exprés'. Algo para lo que tenían que acreditarse, tras lo que se les entregaba la pegatina distintiva.

Una pegatina que, como denunciaron los feriantes ayer mismo, ha ido pasando sin control de mano en mano, incluso a personas sin discapacidad, que entraban así sin pagar a las atracciones, lo que motivó que se eliminara esta medida, novedad de los Sanmateos de este año.

Como ha dicho este miércoles en el balance diario de las fiestas, la concejala del área Laura Lázaro, "tristemente la gente ha abusado mucho de poder entrar, o sea, la intención era que entrase gratuitamente la persona con discapacidad y el acompañante, pero se ha abusado, ya que se pasaron las pegatinas de unas personas a otras".

"Desde la Asociación de Feriantes sé que ellos mandaron un comunicado de cara al año que viene, y sí que trabajaremos para que esto se mantenga, pero hacerlo de otra manera, para que no ocurran estos problemas", ha adelantado la edil.

Por lo demás, Lázaro ha apuntado que "en la quinta jornada de fiestas, la de ayer, no ha habido ninguna incidencia reseñable, más allá de cosas normales del día a día, las actividades se desarrollaron con total normalidad".

Un día más, ha recalcado que "hubo mucha asistencia de público a los conciertos en la Plaza del Espolón", así como "también a los fuegos artificiales". "Me gustaría reiterar lo que también comenté ayer, que por favor la gente no pase los perímetros de seguridad, que por favor no suban al Monte Cantabria. Ya se están dando varios avisos, pero es todo por seguridad", ha insistido la concejal de Festejos.

En este sentido, ha aprovechado igualmente para "agradecer también, como hemos venido haciendo estos días, la labor que hace Protección Civil, Policía, Limpieza, todas las personas que están en estas fiestas dando más de sí en su trabajo".

Respecto a la jornada de este miércoles, "penúltimo día de nuestras fiestas", Lázaro ha apuntado que "los actos más reseñables que tenemos son el Pañuelo de Honor que hace la Asociación de Vendimiadores; el día sin ruido y sin luces en el recinto ferial; y que hoy también es el último día de fuegos artificiales".

Además, a preguntas de los periodistas, la edil ha hecho un primer balance de los conciertos de la Plaza del Ayuntamiento, "aún sin datos concretos, pero los dos fueron muy multitudinarios".

"Era un público totalmente distinto el de LaGuardia y el concierto de La La Love You de antesdeayer, pero ambos días se llenó la plaza hasta la zona de las banderas, así que la verdad es que estamos muy contentos con la aceptación del público", ha concluido.