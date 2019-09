Ayuntamiento de Fuenmayor presenta una variada oferta deportiva con más de 20 actividades para todos los grupos de edad

Publicado 12/09/2019 14:33:29 CET

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha publicado la oferta de la Escuela de Deportes para el curso 2019-2020 cuyo plazo de inscripción se prolonga del 17 al 20 de septiembre para empadronados en el municipio y del 24 al 27 para el resto, en función del número de plazas libres.

Son más de veinte actividades diferentes dirigidas a todos los grupos de edad, tales como atletismo, 'spinning', hipopresivos, gimnasia rítmica para niños, multi-actividad para adultos, fútbol sala, fútbol, defensa personal, natación, aquagym, zumba, judo, tenis, pelota, pesca, 'step' o 'kangoo jumps'.

Una oferta de actividades que cubre además múltiples y variadas opciones según la preferencia de cada usuario y que se desarrollará entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de mayo de 2020.

De esta forma, las tarifas de cada curso quedan fijadas en 140 euros para los abonados anuales al Complejo Deportivo Municipal y empadronados en Fuenmayor; 165 euros para los no abonados al Complejo y empadronados en el municipio; y 190 euros para los no abonados y no empadronados en Fuenmayor.

También se contempla un descuento del 10% para familias numerosas, titulares del carné joven y desempleados. En éste último caso el área de Servicios Sociales estudiará cada caso de forma particular.

Por otro lado, cada usuario podrá inscribirse en un máximo de tres actividades por persona y día a excepción de los casos de unidad familiar.

Desde el Ayuntamiento de Fuenmayor, y en concreto desde la Concejalía de Deportes, se mantiene una sólida apuesta por el fomento de la actividad deportiva como hábito de vida y como fuente de mejora de la salud física y mental.

Es por ello por lo que el Consistorio presenta cada año un programa, a través de la Escuela de Deportes, que facilite y ponga al alcance de los vecinos la posibilidad de acceder a la práctica deportiva en el mismo municipio.