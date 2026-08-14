El Ayuntamiento de Logroño acomete mejoras de eficiencia energética en el Colegio Madre de Dios

Colegio Madre de Dios - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha informado de que ha acometido obras de mejora de eficiencia energética en el Colegio Madre de Dios dentro de las actuaciones estivales en centros educativos.

En nota de prensa, ha detallado que está acometiendo, durante estos meses, las obras de mejora en los centros escolares de la ciudad con una inversión de 1,5 millones de euros.

Se trata de diferentes actuaciones de mantenimiento y mejora en los centros educativos y escuelas infantiles de la ciudad. Las obras se centran en la mejora de eficiencia energética, climatización y zonas de juego.

Esta semana se ha actuado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Madre de Dios. En concreto, se ha sustituido el suelo colocando un nuevo laminado impermeabilizado y antideslizante.

Se han cambiado también estores y se han pintado diferentes espacios. Además, se ha motorizado la puerta de acceso al centro.

Las diferentes acciones que se van a desarrollar, ha explicado, pretenden dar respuesta a las necesidades concretas de cada una de las instalaciones, con trabajos adaptados y focalizados en cada uno de los centros.

Actuaciones, ha señalado, "para las que se ha realizado un estudio de cada espacio tras escuchar a los trabajadores y familias de los centros educativos".