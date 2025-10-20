Ayuntamiento de Logroño activará tres nuevas parcelas en Varea para 100 pisos de alquiler asequible del Plan Municipal

Anuncio del alcalde en el Debate sobre el Estado de la Ciudad 2025

El Ayuntamiento de Logroño activará tres nuevas parcelas en el barrio de Varea para la construcción de 100 pisos de alquiler asequible dentro del Plan Municipal de Vivienda.

Así lo ha avanzado este lunes el alcalde durante su intervención en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, apuntando que "recientemente, el Índice de Ciudades más Caras de España constató que en Logroño el coste del alquiler y compra de la vivienda es entre un 15% y un 16% inferior a la media de España".

Con todo, y "siendo un buen dato que celebramos, esta Corporación sabe que este país tiene en la vivienda una gran preocupación", por lo que ha defendido que "tenemos que seguir activando políticas que mejoren la calidad de vida de los logroñeses y logroñesas".

"Y es precisamente lo que estamos haciendo. En este sentido, dentro de nuestro Plan de Vivienda, ya hemos puesto en marcha 214 viviendas, la mitad de ellas de protección oficial. Y vamos a continuar con un nuevo lote de licitaciones para otras 200 viviendas más", ha defendido.

En el marco de este plan, ha incidido Conrado Escobar, "seguimos avanzando y nuestro próximo objetivo es activar tres parcelas de propiedad municipal para promover el alquiler protegido, serán más 100 viviendas y la primera parcela será en Varea, y serán allí porque es factible y porque hemos escuchado a sus vecinos".

Además, ha recordado que "se ha desbloqueado el sector Ramblasque con el que se dispondrá de 900 viviendas de protección oficial; en colaboración con el IRVI, en junio de 2026, concluye la construcción de 24 viviendas de alquiler en la plaza Los Cuentos".

Y ha redondeado este ámbito señalando que "ya hemos iniciado los trámites para transformar en viviendas el solar de la calle Mayor junto a la iglesia de Palacio, y antes de diciembre, habremos entregado 16 propiedades municipales para que sirvan de vivienda en el Casco Antiguo".