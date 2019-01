El Ayuntamiento de Logroño acuerda no admitir a trámite el recurso contra el proyecto de la Casa de las Letras

Publicado 30/01/2019 13:26:03 CET

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión de este miércoles de la Junta de Gobierno Local, ha acordado no admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por un funcionario municipal contra la aprobación del proyecto de la Casa de las Letras "por falta de legitimación del recurrente".

El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Miguel Sainz, ha recordado que la obra fue licitada a mediados de octubre, y que, dos días después de publicarse el anuncio de licitación, el 6 de noviembre, "un funcionario interpuso un recurso de reposición".

En este recurso, el funcionario alegaba "entender que el proyecto carecía de informe de supervisión, que era incompleto por carecer de diferente documentación y que el grupo escultórico que acompaña al edificio resultaba inadecuado".

Miguel Sainz ha explicado que, "desde entonces y en primer lugar, la Unidad municipal de Arquitectura ha analizado el recurso para informar del mismo siguiendo criterios exclusivamente técnicos; a continuación, la Unidad de Contratación ha sido la encargada de resolver el recurso cuya desestimación ahora se aprueba".

La inadmisión que ahora se acuerda "se sustenta en que el funcionario no está legitimado para presentar el recurso por dos motivos: por una parte, como trabajador municipal, esa licitación no es de un área de su competencia; por otra parte, como vecino, la obra no le afecta directamente".

Miguel Sainz ha aclarado que "este recurso no ha afectado a la normal tramitación del proyecto y, paralelamente, se ha seguido trabajando por parte de las unidades municipales correspondientes". El concejal ha asegurado que este proyecto "está dentro de los plazos habituales de una licitación de esta envergadura".

Así, desde que se produjo el anuncio de licitación, se han presentado 8 ofertas en el plazo establecido y en este momento la Mesa de Contratación está valorando la oferta técnica, y, posteriormente, se valorará la oferta económica para proceder finalmente a la adjudicación.

El portavoz del equipo de Gobierno ha terminado señalando que "continuamos con nuestro compromiso de hacer realidad este proyecto para construir un edificio multiusos que será uno de los principales referentes culturales y educativos para el centro de la ciudad de Logroño".