El Ayuntamiento de Logroño convoca el X Concurso de Becas Inicia, dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años

Archivo - La Gota de Leche - EUROPA PRESS - Archivo

Se darán diez becas de 1.500 euros cada una

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Unidad de Juventud, ha convocado el X Concurso de Becas Inicia de Ideas Jóvenes, dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años.

Una convocatoria que tiene como objetivo financiar ideas jóvenes para la realización de proyectos en diversas modalidades artísticas: literarias, artes plásticas, audiovisuales, musicales, teatrales o cualquier otra manifestación artística.

Podrán participar en el concurso, de manera individual o colectiva, las personas nacidas o empadronadas en Logroño, así como las matriculadas en algún centro educativo de la capital riojana, con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, a fecha 31 de diciembre de 2025.

Las personas menores de edad deberán presentar la autorización correspondiente de sus padres o tutores. Cada participante podrá presentar como máximo un proyecto individual y participar en otro colectivo.

La documentación requerida para participar en el concurso es la siguiente: datos personales completos con copia escaneada del DNI; trayectoria del artista individual o colectivo; proyecto completo que desarrolle la idea para la modalidad deseada (importante especificar con detalle en qué va a consistir el producto final); declaración responsable de no contar con ayuda o financiación de cualquier otra institución para el proyecto presentado, así como de no estar incurso en alguna de las causas de prohibición para percibir subvenciones; acreditación de estar al corriente de obligaciones tributarias; autorización de los padres o tutores legales, en caso de ser menor de edad.

Toda la documentación y el proyecto se presentarán a través del correo electrónico inicia@logrono.es. El plazo para ello irá desde la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja hasta el 14 de noviembre de 2025.

MODALIDADES

Se pueden presentar proyectos en las siguientes modalidades:

Modalidad de audiovisuales/cortometraje. Tema libre. El guion debe ser original y la duración, no inferior a 10 minutos. El corto se debe editar físicamente y se entregará una copia, en formato compatible, al Ayuntamiento de Logroño.

Modalidad de creación literaria/publicación. Edición de libro o revista de poesía, novela, ilustración, cuento. El libro o revista debe imprimirse y hay que hacer entrega al Ayuntamiento de Logroño de 10 ejemplares, así como en una copia en formato PDF. La extensión no será inferior a 30 páginas.

Modalidad de artes escénicas. Representación teatral completa. Tema libre, el guion puede ser adaptación de alguna obra clásica. Se valorará que el texto sea original. La duración no será inferior a 30 minutos.

Modalidad de artes plásticas. Exposición de fotografía, pintura, ilustración, instalación o cualquier otra técnica para realizarse en el patio de La Gota de Leche o un espacio similar. La exposición debe tener los elementos suficientes para completar adecuadamente dicho espacio.

Modalidad de espectáculo musical. Proyecto completo de música, iluminación, escenografía y cualquier otro elemento. Concierto musical, teatro musical, ópera, flamenco, danza, con actuación en directo de los músicos. Tema libre, cualquier estilo musical. Se valorará que los temas y el montaje sean originales. La duración será no inferior a 30 minutos.

Modalidad híbrida. Proyectos que no se ajustan a ninguna de las modalidades anteriores, porque incluyen varias disciplinas. Se incluyen especialmente los proyectos que incorporan nuevas tecnologías.

Se establecen 10 becas en total, con un importe de 1.500 euros cada una. Las bases completas pueden consultarse en logrono.es y lagota.es